La Pologne dit qu’elle arrêtera les futurs transferts d’armes vers l’Ukraine

Dès l’instant où les chars russes sont entrés en Ukraine aux premières heures du 24 février 2022, la Pologne, voisine de l’Ukraine, a promis sa solidarité, envoyant des milliards de dollars d’aide militaire et en accueillant chaleureusement un flot de réfugiés.

Mais 19 mois plus tard, le Premier ministre polonais, qui fut l’un des premiers dirigeants à se rendre à Kiev dans les premières semaines de la guerre, a annoncé que le pays mettait fin aux futurs transferts d’armes vers l’Ukraine à la suite d’un conflit croissant sur les exportations de céréales.

Les responsables polonais ont déclaré que le pays honorerait ses contrats de défense actuels avec l’Ukraine et continuerait à fonctionner comme une plaque tournante de transit pour les expéditions d’armes en provenance d’autres pays, notamment des États-Unis.

La fracture, alimentée par les craintes intérieures qu’un afflux de céréales ukrainiennes, détournées des ports de la mer Noire à cause de la guerre, ait faussé le marché polonais, a mis en évidence les limites du soutien de l’un des alliés les plus fidèles de l’Ukraine.

Ce tournant politique intervient alors que la Pologne se prépare à ce qui devrait être des élections législatives serrées le mois prochain, le gouvernement étant confronté à certaines pressions de la part d’opposants qui critiquent le soutien financier continu de l’Ukraine.

Lors d’un entretien avec la chaîne de télévision polonaise Polsat News, il a été demandé au Premier ministre Mateusz Morawiecki s’il pouvait garantir que la Pologne continuerait à soutenir l’Ukraine malgré le conflit céréalier.

Il a répondu que le pays ne transférerait plus d’armes vers l’Ukraine, car il devait se concentrer sur l’armement « des armes les plus modernes ».

La Pologne, qui partage une longue et souvent histoire controversée avec l’Ukraine, avec une frontière de 530 km, a été l’un des plus grands soutiens du pays tout au long de la guerre.

Elle a fourni un peu plus de 4 milliards de dollars d’aide militaire, notamment des chars Leopard, des véhicules blindés et des obusiers, selon l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale, basé en Allemagne.

« La Pologne a donné jusqu’à présent environ un tiers de ses armes », a déclaré Glen Grant, un expert en défense de la Baltic Security Foundation, qui s’exprimait au journal CBC depuis son domicile à Riga, en Lettonie.

« Quand vous ne faites pas preuve de la quantité requise d’humilité et de remerciement pour ce que la Pologne a fait et que vous les poussez réellement, alors vous pouvez le comprendre. »

Un champ de blé près de la ville de Snigurivka, dans la région de Mykolaïv en Ukraine. Alors que l’Ukraine a détourné ses expéditions de céréales des ports de la mer Noire vers l’Europe, certains pays comme la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie ont décidé de restreindre ces importations, craignant l’impact sur leurs propres marchés agricoles. (Anatoli Stepanov/AFP/Getty Images)

Relations tendues lors de la réunion de l’ONU

Lors de son discours mercredi à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, le président ukrainien Volodymyr Zeleknskyy a déclaré que le « théâtre politique » autour de la question des céréales ne faisait qu’aider Moscou.

La tension entre les deux pays s’est d’abord accentuée la semaine dernière lorsque la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie ont annoncé des restrictions sur les importations de céréales en provenance d’Ukraine après la Commission européenne a décidé de ne pas étendre l’interdiction de vendre des céréales ukrainiennes à cinq pays de l’UE.

Les responsables de ces pays, parmi lesquels figurent également la Roumanie et la Bulgarie, ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu’une augmentation des importations agricoles ukrainiennes en Europe centrale pourrait faire baisser les prix locaux.

L’Ukraine a eu recours à l’expédition d’une plus grande partie de ses produits hors du pays par chemin de fer, par route et par barge, étant donné que la guerre a restreint l’accès à ses ports de la mer Noire.

Le pays a déposé une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce contre la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie concernant l’interdiction d’importer, mais dans un communiqué publié jeudi, le ministre ukrainien de l’Agriculture a déclaré qu’après un appel téléphonique productif avec son homologue polonais, ils « ont convenu de trouver une solution ». une option pour coopérer sur les questions d’exportation dans un avenir proche.

REGARDER | Zelensky exhorte l’ONU à expulser la Russie du Conseil de sécurité Zelensky demande au Conseil de sécurité de l’ONU de supprimer le droit de veto de la Russie Lors d’un débat ouvert sur la guerre en Ukraine au Conseil de sécurité de l’ONU, le président ukrainien Volodmyr Zelenskyy a appelé à une refonte majeure des Nations Unies, y compris la suppression du droit de veto de la Russie. La Russie a riposté, s’opposant à la présence de Zelensky et accusant l’Occident d’avoir provoqué la guerre.

Après le discours de Zelensky à l’ONU, le président polonais Andrzej Duda, qui était également à New York, a déclaré aux journalistes que l’Ukraine devait apprécier la position de la Pologne.

« Il serait bon que l’Ukraine se souvienne qu’elle reçoit de l’aide de notre part et que nous sommes également un pays de transit vers l’Ukraine ».

Les critiques publiques de l’Ukraine sont rares de la part des alliés occidentaux, mais ce n’est pas la première fois que des responsables contestent certains commentaires de Zelensky.

En juillet, en marge du sommet de l’OTAN en Lituanie, Ben Wallace, alors ministre britannique de la Défense, a été interrogé sur la plainte de Zelensky concernant l’absence de calendrier pour l’adhésion de l’Ukraine à l’alliance.

Wallace a répondu que les gens voulaient voir la gratitude de l’Ukraine et a souligné que le Royaume-Uni et d’autres pays n’étaient « pas Amazon » et ne pouvaient pas simplement honorer rapidement les commandes d’armes.

REGARDER | La Russie a déclaré lors de la réunion de l’ONU : « Arrêtez la guerre »: la Russie a appelé au Conseil de sécurité de l’ONU Le président albanais Edi Rama, qui préside le Conseil de sécurité de l’ONU, a interpellé mercredi l’ambassadeur de Russie auprès de l’ONU après qu’il s’est plaint de la présence du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. « Vous arrêtez la guerre et le président Zelensky ne prendra pas la parole. »

Certains alliés réduisent leur soutien

En Pologne, le parti nationaliste Droit et Justice au pouvoir a fait face à quelques critiques de l’extrême droite sur l’ampleur du soutien qu’elle a apporté à l’Ukraine.

Et un récent sondage suggère que le nombre de Polonais favorables à l’admission des réfugiés ukrainiens est tombé à 69 pour cent, contre 91 pour cent juste après le début de la guerre. Reuters a rapporté.

Mais Jarsoslaw Kuisz, rédacteur en chef de la publication centriste polonaise Kultura Liberalna, a qualifié les commentaires du Premier ministre et la décision de cesser d’envoyer des armes d' »imprudents ».

Il a déclaré aux informations de CBC que, d’une part, la décision était une surprise, mais qu’elle reflétait également le climat politique actuel en Pologne.

Les agriculteurs, a déclaré Kuisz, sont des partisans clés du parti Droit et Justice et ils ont le sentiment qu’ils souffriraient financièrement si les produits agricoles ukrainiens étaient autorisés à entrer en Pologne.

Les déclarations du gouvernement reflètent « un intérêt tangible à ne pas perdre les voix des agriculteurs et peut-être à gagner des voix de l’extrême droite », a-t-il déclaré.

Les électeurs se rendront également bientôt aux urnes en Slovaquie, un autre pays frontalier de l’Ukraine où les sentiments populistes se dégradent à l’égard de l’Ukraine.

L’ancien Premier ministre Robert Fico, un populiste, est présenté comme le favori pour remporter le scrutin du 30 septembre. En campagne électorale, il s’est engagé à ne pas envoyer « un seul round » en Ukraine et a exhorté le pays à négocier avec la Russie, car cette dernière « ne quittera jamais la Crimée ».

L’ancien Premier ministre slovaque Robert Fico salue ses partisans lors d’un rassemblement électoral à Michalovce, en Slovaquie, au début du mois. Il s’est engagé à cesser de fournir des armes à l’Ukraine. (Petr David Josek/Associated Press)

S’il était élu, cette attitude serait pour l’instant une exception parmi les pays de l’OTAN, mais Grant dit que l’inquiétude est que ce sentiment puisse éventuellement faire boule de neige.

« Il y a un pays qui dit que nous n’allons pas le faire, puis un autre, puis un autre. »

Le revers de la médaille, dit-il, est que d’autres pays, comme le Royaume-Uni, pourraient accroître leur soutien s’ils voient d’autres alliés de l’OTAN hésiter.

« Est-ce qu’une grande fissure se produira et tout le monde cessera de soutenir l’Ukraine ? Pour le moment, je ne le pense pas », a-t-il déclaré. « La volonté du peuple est encore assez forte. »