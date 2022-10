La Pologne dit que le livre donné au pape par Macron n’était pas un pillage de la Seconde Guerre mondiale

Le ministre, Piotr Glinski, a déclaré que le livre “n’est pas une perte de guerre polonaise” et que “contrairement aux affirmations de certains médias… cet ouvrage n’a pas été volé à la Pologne”.

VARSOVIE, Pologne – Le ministre polonais de la Culture a rejeté mercredi les spéculations selon lesquelles un livre rare donné au pape François plus tôt cette semaine par le président français Emmanuel Macron aurait pu être pillé en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale.

La Pologne a vu une grande partie de son patrimoine culturel détruit ou pillé pendant l’occupation du pays en temps de guerre par l’Allemagne nazie et l’Union soviétique, et environ 500 000 artefacts sont toujours portés disparus.

Le pays a fait des efforts pour récupérer autant que possible. Le ministère de la Culture a une division pour l’art pillé qui tient une base de données des objets manquants et parcourt les collections et les ventes aux enchères étrangères.