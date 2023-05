PREMIER SUR FOX – La Pologne garde un œil critique sur les tentatives de négociation d’un accord de paix entre Kiev et Moscou alors que la guerre meurtrière en Ukraine continue de faire rage et que des questions subsistent sur la prochaine décision de la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a défini pour la première fois les paramètres d’une « formule de paix » en octobre dernier et a exhorté les dirigeants du G-7 lors d’un sommet au Japon dimanche à aider à coordonner les mesures diplomatiques, ainsi que l’assistance militaire en cours, pour aider à mettre fin à la guerre.

Mais l’un des principaux obstacles auxquels Kiev et Moscou sont confrontés dans la recherche d’une solution pacifique à la fin de la guerre est qu’aucune des parties n’est disposée à céder sur les revendications territoriales.

La Chine a déclaré qu’elle prévoyait de travailler avec la Russie, un allié de premier plan, et l’Ukraine pour trouver une solution pacifique, bien que les responsables occidentaux restent sceptiques. Dans une interview accordée à Fox News Digital, le consul général polonais Adrian Kubicki à New York a mis en garde contre tout « plan de paix artificiel ».

« Nous avons une perspective très spéciale sur la Russie », a-t-il déclaré. « Depuis 300 ans, plus de 250, la Pologne a passé sous l’esclavage russe, nous comprenons donc que cela [war] n’était pas vraiment exclusivement à propos de l’Ukraine, de la prise de contrôle d’une partie du territoire. »

« Il s’agit en fait d’un plan impérialiste plus vaste visant non seulement à prendre le contrôle de l’Ukraine, mais aussi à étendre la Russie et à aller au-delà de ce pays », a-t-il ajouté.

Kubicki a averti que tout plan qui ne prend pas de mesures sérieuses pour arrêter l’agression de Moscou en Ukraine et au-delà ne fera qu’aider le président russe Vladimir Poutine, qui a soutenu que l’éclatement de l’Union soviétique était le plus grand échec de la Russie.

« Si nous décidons de pousser vers [an] accord de paix artificiel entre l’Ukraine et la Russie, cela ne fera que gagner du temps à la Russie pour reconstruire ses capacités militaires et, dans un délai de cinq à dix ans, préparer et lancer une autre invasion et une autre menace », a déclaré le diplomate polonais. pense que c’est assez, et nous devrions mettre un terme à ces plans impérialistes russes. »

Les nations occidentales, sur les talons de la Pologne, ont de plus en plus intensifié leur aide militaire à l’Ukraine, bien que Kiev n’ait pas encore obtenu sa principale demande d’avions de combat F-16.

La Pologne est devenue le premier allié de l’OTAN à envoyer des avions de combat à l’Ukraine après avoir promis des avions de combat MiG-29 en mars.

Les États-Unis ont rejoint vendredi les efforts du Royaume-Uni pour former des pilotes de chasse ukrainiens sur les chasseurs F-16 de quatrième génération, mais ils n’ont pas encore accepté de fournir directement les avions de combat à Kiev.

La formation sur les F-16 devrait prendre environ 18 mois, et le Royaume-Uni, ainsi que les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark, s’efforcent d’obtenir de l’Ukraine les avions de combat avancés fabriqués aux États-Unis, selon un rapport de Reuters. Reste à savoir comment cette coalition réussira sans l’aide directe de Washington.

Au cours du week-end, Zelenskyy a proposé de tenir un « sommet mondial » en juillet pour discuter de tout plan de paix, sans toutefois préciser si cela se produirait avant ou après le sommet de l’OTAN également prévu ce mois-là.

Varsovie a son propre point majeur à l’ordre du jour dont elle aimerait discuter lors du sommet de l’OTAN, a déclaré Kubicki à Fox News Digital : une base permanente de l’OTAN en Pologne.

La Pologne a vu au moins deux missiles s’écraser sur son territoire depuis le début de la guerre en Ukraine. Un missile ukrainien a accidentellement tué deux personnes en novembre, suivi d’une roquette de fabrication russe qui est tombée à l’intérieur des frontières de la Pologne en décembre – qui fait toujours l’objet d’une enquête mais qui ne semble pas avoir fait de victimes polonaises.

« Je pense que le centre de gravité de la sécurité mondiale s’est déplacé, et il se trouve actuellement en Pologne, dans notre région d’Europe occidentale. Ce serait une mesure appropriée à prendre pour établir une telle base permanente en Pologne », a déclaré Kubicki, notant que une base similaire existe déjà en Allemagne.

« La situation telle que nous la connaissons n’est pas très stable », a-t-il poursuivi. « Et bien que nous aidions tous les Ukrainiens à progresser et à repousser les envahisseurs russes, la guerre a sa propre dynamique, et nous devons être prêts pour chaque cours des événements. »