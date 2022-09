La Pologne distribue des pilules d’iode alors que les combats font rage près de la centrale électrique ukrainienne

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Pologne a commencé jeudi à distribuer des comprimés d’iode à divers services d’incendie régionaux en raison de préoccupations concernant une exposition radioactive potentielle d’une centrale nucléaire sous occupation par les Russes en Ukraine.

Il y a eu des bombardements près de Zaporizhzhia, la plus grande usine d’Europe lors des combats entre les forces ukrainiennes et russes, et des bâtiments près des six réacteurs de l’usine ont été endommagés.

Si une urgence nucléaire devait se produire, les pays voisins comme la Pologne seraient très probablement touchés. L’iode est considéré comme une substance protectrice contre les conditions résultant de l’exposition radioactive.

“Après les reportages des médias sur les combats près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, nous avons décidé (…) à l’avance de prendre des mesures de protection pour distribuer de l’iode”, a déclaré le vice-ministre de l’Intérieur Blazej Pobozy dans une émission de radio, selon Reuters.

ZELENSKYY PRÉSENTE UNE ‘FORMULE DE PAIX’ POUR METTRE FIN À LA GUERRE, MAIS DIT ‘LA RUSSIE VEUT LA GUERRE’

“Je voudrais rassurer tous les citoyens sur le fait qu’il s’agit d’actions de routine et préventives qui doivent nous protéger en cas de situation qui … j’espère ne se produira pas.”

Jeudi, la ville de Zaporizhzhia a fait face à des combats plus intenses après que l’armée russe aurait tiré neuf missiles qui ont touché un hôtel et une centrale électrique, selon un gouverneur ukrainien local. Reuters note que la ville elle-même n’est qu’à 31 miles de la centrale électrique.

POUTINE AVERTIT L’OUEST : LA MENACE DE RECOURS AUX ARMES NUCLÉAIRES “N’EST PAS UN BLUFF”

La situation dans la région soulève un tollé et une inquiétude au niveau international. Les responsables des Nations Unies ont appelé à la création d’une zone de sécurité autour de l’usine pour éviter de nouveaux dommages.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé mercredi une mobilisation partielle qui obligera des milliers de citoyens russes à se joindre à l’effort de guerre au milieu des récentes pertes subies par les forces de défense ukrainiennes.