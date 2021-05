La Pologne deviendra le premier pays de l’UE à importer des drones turcs après avoir conclu un accord avec Ankara

Le contrat, annoncé pour la première fois par le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak, ce week-end, a été officiellement confirmé lors de la visite du président Andrzej Duda en Turquie lundi.

« Nous sommes l’un des trois, quatre meilleurs pays du monde » en ce qui concerne les drones, a déclaré Erdogan lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue polonais à Ankara.

«Nous sommes très heureux de partager cette expérience, cette capacité et ces opportunités avec notre allié de l’OTAN», a-t-il déclaré, ajoutant que la vente de deux douzaines de drones Bayraktar TB2 à Varsovie stimulera l’industrie de la défense turque.

Duda a appelé la Turquie son pays «Allié le plus puissant» dans la région, et a exprimé sa confiance que les deux États peuvent repousser tout « à l’intérieur ou à l’extérieur » menaces tout en travaillant ensemble dans le cadre de l’OTAN.

Des drones TB2 ont été utilisés par la Turquie dans ses opérations militaires en Syrie et en Libye, ainsi que lors du conflit de l’année dernière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au sujet de la région contestée du Haut-Karabakh, dans laquelle Ankara a soutenu les Azéris. Le matériel a également été vendu à l’Ukraine, au Qatar et à l’Azerbaïdjan.

Le drone Bayraktar TB2 est équipé de systèmes radar et de surveillance, tandis que ses armements comprennent quatre «Munitions intelligentes», selon le fabricant. Avec une altitude opérationnelle d’environ 5500 mètres, le drone peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 220 km / h et fonctionner pendant plus d’une journée sans faire le plein.

Lors de la conférence de presse avec Duda, Erdogan a également annoncé que les avions F-16 turcs « bientôt » être déployée en Pologne dans le cadre de la mission de police aérienne baltique de l’OTAN – une mesure qui pourrait compliquer davantage les relations entre Ankara et Moscou alors que les avions de l’OTAN patrouillent dans le ciel au-dessus de la Lettonie, de l’Estonie et de la Lituanie pour dissuader ce qu’elle a qualifié de «Menace russe».

Moscou a critiqué à plusieurs reprises la présence du bloc militaire dirigé par les États-Unis près de ses frontières, affirmant qu’elle mettait en danger la sécurité européenne et ne faisait qu’augmenter la possibilité d’un conflit sur le continent.

