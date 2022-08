La Pologne déploiera “tous les canons” pour obtenir de l’argent de Bruxelles – haut responsable – RT World News

Varsovie affrontera le leadership de l’UE d’affilée sur le financement, a déclaré un politicien du parti au pouvoir

De hauts responsables du parti conservateur polonais Law and Order (PiS) ont fustigé l’UE pour ce qu’ils perçoivent comme une violation de l’obligation de débloquer des milliards d’euros de financement, qui avaient été gelés par Bruxelles sous la pression de Varsovie en raison de sa baisse perçue de la règle- questions de droit. Si elle est davantage pressée, la Pologne profitera de toutes les occasions pour perturber le travail de la Commission européenne en représailles, a promis un politicien.

Si Bruxelles presse Varsovie contre le mur, “nous n’aurons pas d’autre choix que de sortir tous les canons de notre arsenal et d’ouvrir le feu”, Krzysztof Sobolewski, le secrétaire général du parti a déclaré lundi, dans une interview à la radio polonaise.

Le gouvernement polonais sera guidé par les principes de “vous récoltez ce que vous semez” et “dent pour dent” lorsqu’ils traitent avec la Commission européenne, a-t-il déclaré. Varsovie pourrait utiliser son droit de veto au sein de l’UE, former une coalition pour évincer Ursula von der Leyen de la présidence de la Commission et tirer parti de sa place au sein de l’union pour mettre un frein à l’exécutif de l’union, a-t-il suggéré.















Sobolewski commentait une interview que le chef du parti Jaroslaw Kaczynski avait accordée la semaine dernière à l’hebdomadaire Sieci. Dans ce document, il a exprimé les mêmes sentiments à propos de Bruxelles, l’accusant de rompre un accord qu’il avait avec Varsovie et de servir secrètement de véhicule à Berlin pour subjuguer la nation d’Europe de l’Est.

Les commentaires du PiS faisaient référence à un accord avec l’UE en vertu duquel Varsovie était censée recevoir quelque 35 milliards d’euros de subventions et de prêts dans le cadre du programme de secours en cas de pandémie du bloc, de l’argent gelé au milieu d’une dispute sur l’état de droit en Pologne. La Commission européenne demande au gouvernement polonais de revenir sur certaines de ses réformes, qui, selon Bruxelles, poussent le pays vers l’autoritarisme.

Le mois dernier, le parlement polonais a adopté une législation pour résoudre certains des problèmes, mais la Commission a déclaré qu’elle avait encore un certain nombre de préoccupations concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire polonais.















“Puisque la Commission européenne n’a pas rempli ses obligations envers la Pologne, nous n’avons aucune raison de remplir nos obligations envers l’UE”, Kaczynski a déclaré au magazine.

Il a ajouté que la Pologne “faut essayer” se réconcilier avec Bruxelles, ne serait-ce que pour clarifier “de quoi parle le jeu.” Le résultat n’aurait pas été différent si Varsovie avait cédé plus de terrain, estime-t-il, puisque Bruxelles aurait alors trouvé d’autres “des excuses.”

L’UE menace la Pologne de sanctions en vertu de l’article 7 du traité sur l’Union européenne, qui permet la suspension des droits de la nation ciblée et la retenue du financement du budget européen commun.

Sobolewski a averti que Varsovie “n’exclut aucune possibilité et solution” face à Bruxelles, mais a souligné que le pays n’avait pas l’intention de quitter l’UE, contrairement à ce qu’affirmaient certains détracteurs du gouvernement dans l’opposition polonaise.