La Pologne déploie 2 000 soldats supplémentaires à sa frontière et accuse la Biélorussie d’organiser des migrations illégales

Le gouvernement polonais a annoncé mercredi qu’il prévoyait de déployer 2 000 soldats supplémentaires à sa frontière avec la Biélorussie, soit le double du nombre demandé par l’agence des gardes-frontières, alors que les craintes de migration illégale augmentent.

Dans une interview accordée à l’agence de presse d’État PAP, un vice-ministre de l’Intérieur, Maciej Wasik, a annoncé la décision et accusé les autorités biélorusses d’organiser la migration illégale.

Il a déclaré que la pression migratoire sur la zone frontalière polono-biélorusse augmentait, bien qu’elle ne puisse pas être comparée à la situation d’il y a deux ans.

CHIP ROY EXPLOSE DE COLÈRE SUR LA CRISE FRONTALIERE SOUS BIDEN: » PEUT ALLER DIRECTEMENT EN ENFER «

À l’époque, un grand nombre de migrants du Moyen-Orient et d’Afrique arrivaient à la frontière, leur voyage y étant facilité par des vols et des visas fournis par le gouvernement de Minsk – ce que Varsovie considérait comme une forme de « guerre hybride ».

« Si nous avions de vrais gardes-frontières de l’autre côté et non un service de contrebande, ces points de passage n’existeraient pas du tout », a déclaré Wasik.

Les autorités polonaises ont riposté en construisant un grand mur d’acier, ce qui a réduit le nombre de migrants et de réfugiés traversant la frontière, mais ne les a pas complètement arrêtés.

Les retombées de la guerre de la Russie contre l’Ukraine ont suscité d’autres inquiétudes, notamment la présence de mercenaires du groupe Wagner lié à la Russie en Biélorussie cet été après leur mutinerie de courte durée en Russie.

LA PATROUILLE DES FRONTIÈRES AMÉRICAINES APPRÉHEND 10 000 MIGRANTS PASSANT ILLÉGALEMENT EN ARIZONA EN JUSTE UNE SEMAINE

Plus tôt cette semaine, la Biélorussie a également commencé des exercices militaires près de sa frontière avec la Pologne et la Lituanie. Et la semaine dernière, deux hélicoptères biélorusses ont brièvement survolé l’espace aérien polonais dans ce qui a été considéré par Varsovie comme une provocation délibérée.

Les nouvelles troupes viendront s’ajouter aux 2 000 déjà à la frontière. Ils soutiennent le travail de centaines de policiers et d’agents des gardes-frontières, selon PAP.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Wasik a déclaré que les nouvelles troupes atteindraient leur destination dans les deux semaines à venir.

Le président polonais Andrzej Duda a annoncé mardi que la Pologne tiendrait ses élections législatives le 15 octobre. Les autorités au pouvoir avec lesquelles il est allié ont tenté de montrer aux électeurs qu’ils sont sérieux au sujet de la sécurité et de la défense alors qu’ils briguent un troisième mandat.