La Pologne déplace des troupes à la frontière, l’OTAN transforme le sommet en forteresse mais la base de Wagner est vide

« Il serait plus qu’irresponsable d’avoir notre ciel sans protection alors que Biden et les dirigeants de 40 pays arrivent », a déclaré le président lituanien Gitanas Nauseda.

Des enfants se balancent sur une aire de jeux alors que les systèmes de missiles de défense aérienne Patriot se tiennent en arrière-plan à l’aéroport international de Vilnius avant le sommet de l’OTAN en Lituanie. Crédit: Sean Gallup/Getty Images

L’Allemagne a déployé 12 véhicules lanceurs de missiles Patriot, utilisés pour intercepter des missiles balistiques et de croisière ou des avions de guerre. L’Espagne a apporté un système de défense aérienne NASAMS, la France envoie des obusiers automoteurs Caesar, la France, la Finlande et le Danemark basent des avions militaires en Lituanie, et le Royaume-Uni et la France fournissent des capacités anti-drones, tandis que la Pologne et l’Allemagne ont envoyé des hélicoptères et forces d’opérations spéciales.

Les pays baltes de Lituanie, d’Estonie et de Lettonie, autrefois sous le règne de Moscou mais faisant partie à la fois de l’OTAN et de l’Union européenne depuis 2004, dépensent tous plus de 2 % de leur économie pour la défense, une part plus importante que la plupart des autres alliés de l’OTAN.

Mais pour la région avec une population totale d’environ 6 millions d’habitants, cela ne suffit pas pour soutenir de grandes armées, investir dans leurs propres avions de combat ou une défense aérienne avancée.