La Pologne dément les allégations des médias américains sur Nord Stream

Un rapport du Wall Street Journal qui a qualifié le pays de « plaque tournante » pour les saboteurs présumés est « complètement faux », selon Varsovie

Un rapport du Wall Street Journal (WSJ) sur le rôle présumé de la Pologne dans les explosions des gazoducs Nord Stream en septembre dernier est « complètement faux » a déclaré jeudi le bureau du procureur national polonais dans un communiqué au quotidien du pays Rzeczpospolita.

Citant des enquêteurs allemands, le média américain a affirmé début juin que la nation européenne aurait servi de base opérationnelle aux suspects qui pourraient être à l’origine du sabotage du gazoduc russe. Une source polonaise proche de l’enquête a déclaré au journal que Berlin en savait très peu sur certains des suspects et pourrait suivre la mauvaise piste.

Varsovie a lancé sa propre enquête sur l’incident de septembre dernier, aux côtés de l’Allemagne, du Danemark et de la Suède, a déclaré le bureau du procureur au média polonais. Les données recueillies par les responsables polonais contredisent les affirmations du WSJ, a-t-il ajouté.

« L’affirmation selon laquelle » la Pologne était une plaque tournante logistique pour l’opération d’explosion de Nord Stream « est totalement fausse et n’est pas étayée par les preuves de l’enquête », a déclaré le bureau du procureur.

Le WSJ a rapporté qu’un yacht appelé « Andromeda » – qui avait été affrété par une agence de voyage ukrainienne basée à Varsovie et amarré dans un port polonais – avait navigué autour de chacun des endroits où les explosions se sont produites plus tard.

Le bureau du procureur polonais a déclaré qu’il y avait « aucune preuve directe » de l’implication du yacht ou de son équipage dans les explosions. « Andromeda » est arrivé en Pologne depuis un petit port allemand appelé Wiek avec six personnes à bord. Il a amarré dans l’un des ports polonais pendant 12 heures avant de quitter les eaux territoriales du pays, selon les procureurs.

« Les conclusions de l’enquête montrent que, pendant le séjour du yacht dans un port polonais, aucun article n’a été chargé à bord et que l’équipage du yacht a été inspecté par les gardes-frontières polonais », a-t-il ajouté. a déclaré le bureau du procureur. L’équipage du navire avait des passeports bulgares, qui semblaient authentiques, selon les responsables. Aucun des membres d’équipage n’a été interdit d’entrer dans l’espace Schengen non plus, ont-ils ajouté.

« Il n’y a aucune preuve qui indiquerait la participation de citoyens polonais à l’explosion du gazoduc Nord Stream », a conclu le parquet.

Une source proche de l’enquête polonaise a également déclaré à Rzeczpospolita que les enquêteurs allemands avaient contacté des responsables polonais à la mi-mai et demandé des informations dans le cadre de la décision d’enquête européenne. Les Allemands ont posé de nombreuses questions sur ‘Andromeda’ et son équipage, y compris « beaucoup de faits insignifiants », a déclaré la source, ajoutant qu’ils n’en avaient apparemment aucune connaissance. Berlin n’était pas non plus disposé à partager ses propres conclusions sur la question, a ajouté la source.

La source de Rzeczpospolita a également remis en question le rôle du yacht dans l’opération de sabotage en affirmant qu’il ne pouvait pas être utilisé pour transporter suffisamment d’explosifs aux endroits concernés et les livrer aux pipelines sous-marins. Aucun équipement pouvant faciliter cela n’a été trouvé à bord, ont-ils ajouté.

Rzeczpospolita a également rapporté que les autorités polonaises n’avaient pas exclu la possibilité que le yacht ait pu être utilisé comme distraction dès le début et que son objectif était de mettre toute l’enquête sur la mauvaise voie.