Jeudi, la Pologne a démantelé quatre monuments de l’ère communiste aux soldats de l’Armée rouge dans une volonté renouvelée de supprimer les symboles de la domination de Moscou après la Seconde Guerre mondiale et de souligner sa condamnation de la guerre de Moscou contre l’Ukraine voisine.

Les ouvriers ont utilisé des perceuses et de l’équipement lourd pour détruire les monuments de 1945 à quatre endroits différents à travers la Pologne. La plupart d’entre eux se présentaient sous la forme d’obélisques en béton dédiés aux soldats de l’Armée rouge tombés en combattant pour vaincre les troupes allemandes nazies.

Le chef de l’Institut d’État de la mémoire nationale, Karol Nawrocki, a appelé à ces expulsions. Il a déclaré que les monuments représentaient un système coupable d’asservir et d’assassiner son propre peuple et d’autres nations, y compris les Polonais.

“C’est un monument à la disgrâce, un monument du mépris des vainqueurs envers les victimes”, a déclaré Nawrocki à Glubczyce, dans le sud de la Pologne, alors que les ouvriers s’apprêtaient à retirer la figure d’un soldat de l’Armée rouge avant de démanteler l’ensemble du monument. .

“En 1945, les Soviétiques n’ont pas apporté la libération, ils ont apporté une autre captivité. Ils capturaient la Pologne et la traitaient comme un butin”, a déclaré Nawrocki dans un discours émouvant.

Il a déclaré que l’esprit de ce système est toujours présent dans la Fédération de Russie, qui tue des civils en Ukraine.

Nawrocki a souligné que la loi russe poursuit et prévoit jusqu’à trois ans de prison pour quiconque enlève des monuments de l’armée soviétique, même dans des pays étrangers.

Les autres monuments ont été retirés d’anciens sites funéraires à Byczyna, dans le sud-ouest et à Bobolice, dans le nord-ouest. Les restes des soldats ont été exhumés et déplacés vers des tombes appropriées dans les années 1950. Un monument en pierre a également été démonté dans les bois près de Staszow, au sud.

L’institut enquête et poursuit les crimes nazis et communistes contre les Polonais et commémore les héros nationaux qui ont combattu les oppresseurs.

Depuis l’abandon du régime communiste en 1989, la Pologne a pris des mesures pour retirer de l’espace public les symboles de la domination passée de Moscou, emportant monuments et plaques. Certains ont été déplacés vers un stockage spécial. Le lecteur n’inclut pas les cimetières ou les lieux de sépulture actuels.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie cette année a renforcé l’urgence des efforts. La Pologne soutient politiquement, militairement et économiquement la lutte de l’Ukraine contre la Russie.