La Pologne demandera 1,3 billion de dollars de réparations à l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale: rapport

Le gouvernement polonais a annoncé qu’il demanderait 1,3 billion de dollars de réparations à l’Allemagne suite à l’invasion nazie et à l’occupation de cinq ans de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale.

“Nous nous tournerons vers l’Allemagne pour ouvrir des négociations sur les réparations”, a déclaré jeudi Jaroslaw Kaczynski, le chef du parti polonais Droit et Justice, selon un article du Washington Post.

Les commentaires de Kaczynski sont intervenus lors d’une cérémonie révélant les résultats d’un rapport sur le coût de l’invasion et de l’occupation de la Pologne par l’Allemagne nazie. Les résultats du rapport, qui a été compilé par plus de 30 économistes, historiens et autres experts depuis 2017, ont été publiés le jour même où la Pologne marquait le 83e anniversaire de l’invasion de la Pologne et du début de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

“Nous avons non seulement préparé le rapport mais nous avons également pris la décision quant aux prochaines étapes”, a déclaré Kaczynski lors de la cérémonie, notant que le processus d’obtention de réparations de l’Allemagne voisine sera un “chemin long et pas facile” mais ” un jour apportera le succès.”

Kaczynski a déclaré que la “véritable réconciliation polono-allemande” serait réalisée par le paiement allemand à la Pologne, ce qu’il a soutenu que la grande économie allemande est capable de faire.

Le rapport et les demandes ont provoqué des tensions entre l’Allemagne et la Pologne, l’Allemagne affirmant qu’elle a déjà payé les pays du bloc de l’Est après la Seconde Guerre mondiale. Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré jeudi que la position officielle du pays n’avait pas changé et que “la question des réparations était réglée”.

“Il y a longtemps, en 1953, la Pologne a renoncé à de nouvelles réparations et a confirmé à plusieurs reprises cette renonciation”, a déclaré le ministère dans un communiqué à l’Associated Press. “C’est une base importante pour l’ordre européen d’aujourd’hui. L’Allemagne assume politiquement et moralement sa responsabilité dans la Seconde Guerre mondiale.”

Mais la Pologne rétorque que son ancien gouvernement socialiste, largement influencé par l’Union soviétique, n’a pas exigé suffisamment de l’Allemagne, que le gouvernement polonais blâme pour la perte d’infrastructures, d’industrie, d’agriculture, de culture et de 5,2 millions de vies.

“L’Allemagne n’a jamais vraiment rendu compte de ses crimes contre la Pologne”, a déclaré Kaczynski.

Le président polonais Andrzej Duda a déclaré jeudi que la guerre était “l’une des plus terribles tragédies” de l’histoire du pays.

“Non seulement parce qu’elle nous a pris notre liberté, non seulement parce qu’elle nous a pris notre État, mais aussi parce que cette guerre a fait des millions de victimes parmi les citoyens polonais et des pertes irréparables pour notre patrie et notre nation”, a déclaré Duda.

Dietmar Nietan, responsable du gouvernement allemand pour la coopération germano-polonaise, a déclaré que l’anniversaire de l’invasion de la Pologne par l’Allemagne “reste un jour de culpabilité et de honte pour l’Allemagne qui nous rappelle à maintes reprises de ne pas oublier les crimes commis par l’Allemagne”, mais a soutenu que la réconciliation du peuple polonais est “la base sur laquelle nous pouvons envisager ensemble l’avenir dans une Europe unie”.

Pendant ce temps, Grzegorz Schetyna, un député du parti d’opposition, a déclaré que les appels aux réparations et le rapport étaient un “jeu de politique intérieure” tout en appelant à de bonnes relations avec l’Allemagne.