La Pologne demande l’aide de l’ONU dans une affaire de réparation contre l’Allemagne

L’organisme mondial devrait intervenir car Berlin refuse le dialogue sur la question, selon un responsable polonais

Varsovie demandera à l’ONU de l’aider à lancer un dialogue avec l’Allemagne sur les réparations de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré le vice-ministre polonais des Affaires étrangères.

Arkadiusz Mularczyk a déclaré mardi à Polskie Radio que la communauté internationale ignore que Berlin n’a pas payé les réparations à Varsovie pour le “crimes horribles” commis en Pologne entre 1939 et 1945.

Afin de corriger cela, le gouvernement polonais a lancé une campagne d’information à grande échelle et s’est adressé aux principales organisations mondiales, a déclaré le député du parti au pouvoir Droit et justice (PiS). Varsovie a déjà envoyé 50 notes aux pays de l’UE, au Conseil de l’Europe et à l’OTAN, expliquant la situation. Le diplomate a noté que le mois dernier, son gouvernement avait également contacté l’UNESCO au sujet des œuvres d’art qui, selon lui, avaient été pillées en Pologne par les Allemands.

“Nous soumettons également une requête à l’ONU, lui demandant d’intervenir dans ce dossier”, dit Mularczyk.

L’organisme mondial doit s’impliquer pour promouvoir “la création d’une plate-forme de dialogue avec l’Allemagne, qui ne veut pas s’engager dans ce dialogue”, il expliqua.

Lire la suite Varsovie va exiger des réparations de la Seconde Guerre mondiale à la Russie

Mularczyk a également déclaré qu’il avait demandé une rencontre avec le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, pour discuter des réparations par Berlin.

Les relations entre les deux membres de l’UE et de l’OTAN ont été tendues ces derniers mois, depuis que la Pologne a décidé que l’Allemagne lui devait 6,2 billions de zlotys (1,36 billion de dollars) pour les dommages subis pendant l’occupation nazie.

Varsovie s’est officiellement adressée à Berlin au sujet des réparations début octobre. Berlin insiste sur le fait que la question a été résolue lorsque Varsovie a renoncé à son droit aux restitutions en 1953 en vertu d’un accord avec l’Allemagne de l’Est, et que la question a été définitivement réglée en vertu d’un traité de 1990 sur la réunification allemande. Dans les années 1990, Berlin a versé des paiements uniques aux victimes du travail forcé et aux anciens détenus des camps de concentration nazis. La question des réparations est “fermé du point de vue du gouvernement allemand”, a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock.