Tous les restes des victimes de nationalistes ukrainiens de la Seconde Guerre mondiale doivent être retrouvés et inhumés, a déclaré le Premier ministre

Les restes de milliers de Polonais tués par des nationalistes ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale doivent être retrouvés et correctement enterrés, avant que les deux nations puissent être pleinement réconciliées, a déclaré le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki.

Morawiecki a participé mardi à Varsovie à une cérémonie marquant le 80e anniversaire des massacres en Volhynie et en Galice orientale. On estime que 100 000 Polonais de souche ont été assassinés par des membres de l’Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA), la milice de l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN).

Le massacre a eu lieu entre 1943 et 1945 au milieu du chaos de l’occupation nazie. Les nationalistes se sont alliés aux envahisseurs, espérant créer avec leur aide un État ukrainien monoethnique. Les massacres, que Varsovie considère comme un acte de génocide, visaient à modifier la démographie en faveur du même objectif.

Le 11 juillet 1943 est considéré comme le pic des atrocités, car l’UPA a lancé ce jour-là une attaque coordonnée contre une centaine de villages et de villes à prédominance polonaise.

« Ce crime n’a pas été perpétré par un appareil d’État sans cœur, mais par des gens qui avaient tourné leur haine contre ceux avec qui ils avaient partagé une existence pendant des années, des décennies, des siècles », a-t-il ajouté. dit Morawiecki.

Le Premier ministre polonais a souligné que « il n’y aura pas de réconciliation totale polono-ukrainienne » jusqu’à ce que tous les restes des victimes soient enterrés conformément à la tradition chrétienne.

Morawiecki a poursuivi en suggérant que l’Ukraine, étant une nation en guerre et perdant constamment ses civils à cause de la violence, doit réaliser les sentiments du peuple polonais, tout en appelant les Ukrainiens « voisins et alliés ».

Le gouvernement ukrainien actuel considère l’OUN, l’UPA et leurs dirigeants comme des héros nationaux, alors qu’ils se sont battus pour l’indépendance de l’Ukraine vis-à-vis de l’Union soviétique. Des nationalistes éminents ont des rues qui portent leur nom, tandis que l’anniversaire de Stepan Bandera, le chef de l’OUN, est marqué par des marches annuelles aux flambeaux.

Certains responsables ukrainiens, comme l’ancien ambassadeur en Allemagne Andrey Melnik, ont nié les crimes des nationalistes visant les Polonais, les Juifs, les communistes et d’autres groupes.