La Pologne demande à l’Allemagne de payer 1 000 MILLIONS £ de réparations pour les destructions causées par l’invasion nazie et l’Holocauste

La POLOGNE a demandé à l’Allemagne de payer 1 000 milliards de livres sterling de réparations pour les destructions causées par l’invasion nazie pendant l’Holocauste.

La nation vengeresse a calculé le prix que son pays a dû payer pour l’occupation sanglante d’Hitler et veut que la dette soit réglée.

La Pologne veut que l’Allemagne paie pour la dévastation subie par la nation pendant l’occupation nazie Crédit : Getty – Contributeur

La nation vengeresse veut que justice soit rendue aux Polonais qui ont souffert aux mains des soldats allemands Crédit : Corbis – Getty

Jaroslaw Kaczynski a annoncé la revendication du 83e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale Crédit : Reuters

Alors qu’il marquait le 83e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale, le politicien de haut rang Jaroslaw Kaczynski a révélé l’énorme revendication.

Le chef du parti Droit et justice a fait cette annonce explosive en publiant un rapport tant attendu sur les dépenses que la Pologne a dû payer après des années d’occupation nazie.

Il a dit à son peuple : « Nous avons non seulement préparé le rapport, mais nous avons également pris la décision quant aux prochaines étapes.

“Nous nous tournerons vers l’Allemagne pour ouvrir des négociations sur les réparations.”

Kaczynski a admis que ce serait “un chemin long et pas facile”, mais pense qu'”un jour apportera le succès”.

L’ancien Premier ministre a insisté sur le fait que cette décision créerait une “véritable réconciliation polono-allemande” qui serait basée sur la “vérité”.

Et il est catégorique sur le fait que l’Allemagne – la plus grande économie d’Europe – est capable d’accumuler des sommes d’argent stupéfiantes.

Mais l’Allemagne soutient qu’elle a déjà payé sa dette aux pays du bloc de l’Est dans les années qui ont suivi la guerre.

Ils affirment que les territoires perdus par la Pologne à l’Est lorsque les frontières ont été redessinées ont été compensés par certaines des terres allemandes d’avant-guerre.

En 1953, les dirigeants alors communistes de la Pologne ont renoncé à toute demande de réparations de guerre sous la pression inébranlable de l’Union soviétique.

Mais les responsables disent maintenant que l’accord est invalide parce que leur pays n’a pas été en mesure de négocier une compensation équitable à l’époque.

Et Kaczynski affirme que les troupes allemandes qui ont pris part à l’invasion se sont effectivement acquittées de leurs crimes de guerre sans encombre.

Il a fulminé: “L’Allemagne n’a jamais vraiment rendu compte de ses crimes contre la Pologne.”

Bien que les nations en conflit soient désormais des partenaires majeurs au sein de l’Union européenne, l’héritage de leurs relations tumultueuses a fait son apparition.

1 TRIILLION DE £ EST “RÉALISTE”

Le gouvernement polonais de droite affirme qu’il n’a pas été entièrement indemnisé pour la dévastation causée pendant la Seconde Guerre mondiale.

Jusqu’à six millions de personnes ont été tuées en Pologne alors qu’Hitler menait sa campagne impitoyable d’extermination.

Kaczynski insiste sur le fait que le milliard de livres sterling a été “calculé de manière prudente” et est un chiffre “réaliste” à payer pour l’Allemagne.

La publication du nouveau rapport, compilé par des économistes, des historiens et d’autres experts, a marqué un moment charnière pour la Pologne à l’occasion de l’anniversaire de la Seconde Guerre mondiale.

Le président Andrzej Duda a décrit la brutalité comme “l’une des plus terribles tragédies de notre histoire”.

Il a ajouté: “Non seulement parce qu’elle nous a pris notre liberté, non seulement parce qu’elle nous a pris notre État, mais aussi parce que cette guerre a fait des millions de victimes parmi les citoyens polonais et des pertes irréparables pour notre patrie et notre nation.”

Les experts craignent que la seule publication du rapport – qui a été retardée à plusieurs reprises pendant plus de deux ans – ne mette sous tension les relations entre les nations européennes.

Le responsable du gouvernement allemand pour la coopération germano-polonaise, Dietmar Nietan, a déclaré que le 1er septembre “reste un jour de culpabilité et de honte pour l’Allemagne qui nous rappelle à maintes reprises de ne pas oublier les crimes commis par l’Allemagne”.

Il a déclaré que la réconciliation offerte par les Polonais est “la base sur laquelle nous pouvons envisager ensemble l’avenir dans une Europe unie”.

La Pologne veut 1 000 milliards de livres sterling de réparations pour l’occupation barbare de cinq ans par les nazis Crédit : Getty