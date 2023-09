La Pologne déclare qu’elle ne fournira plus d’armes à Kiev

Cela a suscité de vives critiques de la part de la Pologne, Varsovie ayant convoqué l’ambassadeur d’Ukraine à cause de ces déclarations.

Mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est adressé à peine voilé aux alliés d’Europe de l’Est de l’Ukraine, déclarant à l’Assemblée générale des Nations Unies que Kiev « travaille dur pour préserver les routes terrestres pour les exportations de céréales et qu’il est alarmant de voir comment certains en Europe jouer la solidarité dans un théâtre politique – faire [a] thriller du grain. Ils semblent jouer leur propre rôle, mais en réalité, ils contribuent à préparer le terrain pour un acteur moscovite. »

Cette dispute très médiatisée a atteint son paroxysme lundi, lorsque l’Ukraine a déposé des plaintes contre un certain nombre de pays, dont la Pologne, auprès de l’Organisation mondiale du commerce, au sujet des interdictions sur les exportations de céréales ukrainiennes.

Un récent différend sur les exportations agricoles ukrainiennes – qui ont dû être transférées via les pays d’Europe de l’Est alors que la Russie a effectivement bloqué les navires céréaliers quittant les ports du pays – a menacé de briser l’alliance.

Varsovie est l’un des alliés les plus fidèles de Kiev depuis que la Russie, ennemi commun, a envahi l’Ukraine en février 2022. La Pologne a fait don d’armes, de chars, d’avions de combat de l’ère soviétique et d’un entraînement militaire aux forces armées ukrainiennes.

La Pologne aide l’Ukraine à combattre ce qu’il appelle le « barbare russe », mais ne peut accepter aucune déstabilisation du marché polonais par les importations de céréales ukrainiennes, a déclaré Morawiecki dans d’autres commentaires traduits par Google et diffusés par l’agence de presse polonaise Polska Agencja Prasowa.

« L’Ukraine se défend contre l’attaque brutale de la Russie et je comprends cette situation, mais comme je l’ai dit, nous protégerons notre pays », a-t-il ajouté.

« Nous ne transférons plus d’armes vers [Ukraine]parce que nous armons désormais la Pologne », a déclaré le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré mercredi sur la plateforme de médias sociaux X , anciennement connu sous le nom de Twitter, selon une traduction de Google. Ces commentaires font suite à une détérioration dramatique des relations entre Kiev et Varsovie cette semaine.

La Pologne a déclaré qu’elle ne fournirait plus d’armes à son voisin ukrainien, alors que le fossé sur les exportations agricoles se creuse.

Les tensions se sont accrues entre la Pologne et l’Ukraine depuis plusieurs mois, après que Varsovie et plusieurs de ses voisins d’Europe de l’Est se soient plaints de l’excès d’exportations agricoles ukrainiennes qui aboutissaient dans leur propre pays, faisant baisser les prix nationaux des céréales et nuisant aux agriculteurs locaux.

L’organe exécutif de l’UE, la Commission européenne, a tenté d’intervenir plus tôt cette année en autorisant des restrictions commerciales sur les exportations de céréales ukrainiennes vers les pays d’Europe de l’Est, à savoir la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie et la Slovaquie. Cela signifiait que ces pays n’étaient en réalité que des pays de transit par lesquels les céréales ukrainiennes étaient transportées avant d’être distribuées dans toute l’Europe et au-delà.

Mais la Commission a refusé de prolonger ces limites la semaine dernièreravivant les tensions avec la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie, qui ont déclaré qu’elles défieraient l’assouplissement des règles d’importation et maintiendraient les restrictions.

Cela a provoqué une éruption de colère et d’indignation à Kiev, le gouvernement ayant déposé lundi des plaintes auprès de l’OMC contre Varsovie, Bratislava et Budapest.

« Il est fondamentalement important pour nous de prouver que les États membres individuels ne peuvent pas interdire l’importation de produits ukrainiens. C’est pourquoi nous intentons des poursuites contre eux auprès de l’OMC », a déclaré Yulia Svyridenko, une haute ministre du gouvernement ukrainien, dans un communiqué. » un communiqué publié lundi sur le site Internet du ministère de l’Economie.

« En même temps, nous espérons que ces Etats lèveront leurs restrictions et que nous n’aurons pas à clarifier les relations devant les tribunaux avant longtemps. Nous avons besoin de solidarité avec eux et de protection des intérêts des agriculteurs », a ajouté Svyridenko.