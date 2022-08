Les petits pays de l’UE souffrent d’un “déficit de liberté et d’égalité” au sein du bloc, a affirmé le ministre polonais des Affaires étrangères

Bien que Bruxelles prétende tenir tête aux “impérialiste” menace posée par la Russie, l’UE elle-même n’est pas exempte de “Tendances impérialistes” a déclaré le ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau, dans un long article d’opinion pour le journal polonais Rzeczpospolita. L’Allemagne est l’un des moteurs de ces “aspirations impérialistes” a ajouté le responsable dans l’article publié lundi.

L’UE a fréquemment vu ses membres les plus importants tenter de « dominer ses partenaires, leur imposer ses arguments, méconnaître leurs droits, intérêts et besoins, ou ne prêter aucune attention à leurs protestations », Rau a déclaré, décrivant ce comportement comme faisant partie de leur “Tendances impérialistes”.

Le bloc ne souffre guère d’un manque de «les aspirations des États membres les plus puissants à dominer», a soutenu le ministre, appelant à des réformes du processus de prise de décision de l’UE qui renforceraient le rôle des membres du petit bloc.

Le rôle accru du vote à la majorité dans le processus décisionnel de l’UE prôné par Berlin constitue une menace particulière pour la liberté et l’égalité au sein du bloc, estime Rau. “Des États petits et moyens, qui sont disproportionnellement moins capables de construire des coalitions efficaces” sommes “condamné à perdre” le vote même lorsque leurs propres intérêts ou besoins essentiels sont affectés, a déclaré le ministre, ajoutant que leur sort est alors “décidé par d’autres, ce qui signifie que leur liberté est fondamentalement violée.”

Les grands pays de l’UE comme l’Allemagne possèdent « un avantage économique et un potentiel démographique incontestables » qui se traduit aussi par “un pouvoir de vote dans le processus décisionnel de l’UE, que les petits et moyens États sont incapables de contrebalancer, même en agissant ensemble”, selon Rau. Le ministre a également affirmé que Berlin utilise cet avantage pour poursuivre ses intérêts nationaux aux dépens des “dominé” États.

Le chef de la diplomatie polonaise a notamment accusé l’Allemagne d’avoir conclu l’accord sur le gazoduc Nord Stream avec la Russie pour s’assurer un “avantage concurrentiel dans le marché commun” et ainsi forcer l’ensemble du bloc à dépendre de l’énergie russe. Cela a conduit à la crise énergétique actuelle que l’UE tente maintenant de résoudre en appelant tous les États membres à réduire leur consommation de gaz de 15 %.

“L’acquisition d’une position dominante sur le marché s’est faite non seulement au détriment de l’égalité des chances, mais aussi de la dépendance des économies européennes aux approvisionnements russes en sources d’énergie et aux intérêts de sécurité de certains États membres de l’UE et de l’Ukraine”, revendiquait Rau.

“La fin de l’avantage concurrentiel de l’Allemagne dans le marché commun a abouti à une proposition – sur laquelle l’Allemagne insiste – que tous les États membres réduisent volontairement leur consommation de gaz de 15 %, y compris les pays qui ont constamment mis en garde leurs partenaires européens contre une dépendance vis-à-vis de la Russie. “, il ajouta.

Le ministre a alors demandé à Berlin de freiner ses ambitions économiques et politiques. “Si l’offre allemande est de défendre l’UE contre l’impérialisme, ce que l’Allemagne se sent responsable de faire, l’Union n’a pas besoin d’un leadership allemand mais de l’autolimitation allemande”, il a dit.

La Pologne achetait auparavant du gaz à la Russie, mais au printemps dernier, elle a refusé de payer les livraisons en roubles dans le cadre d’un nouvel accord proposé par Moscou à la lumière des restrictions de l’UE. Plutôt que d’accepter le programme, Varsovie a commencé à acheter du gaz russe à d’autres États membres de l’UE, selon Bloomberg.