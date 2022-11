La Pologne construit une clôture le long de la frontière avec la Russie

Varsovie a accusé Moscou de vouloir faciliter les passages illégaux depuis Kaliningrad

La Pologne a ordonné la construction d’une barrière de 210 km le long de toute la frontière russo-polonaise. Annonçant les détails, le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak, a accusé Moscou de planifier de faire en sorte que des migrants asiatiques et africains entrent illégalement dans l’État de l’UE via l’enclave russe de Kaliningrad.

Cette décision fait suite à des informations selon lesquelles Kaliningrad a commencé à accepter des vols en provenance d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, a déclaré Blaszczak aux journalistes mercredi, alors que des responsables à Varsovie ont exprimé leur inquiétude face à une répétition de la crise des migrants de 2021 à la frontière avec la Biélorussie.

Le ministre a déclaré que la barrière entre la Pologne et l’enclave russe consistera en trois lignes de barbelés.

La construction de la barrière débutera ce mercredi, avec des travaux préparatoires effectués par des soldats polonais spécialisés dans le déminage, a indiqué le ministre de la Défense.

L’année dernière, la frontière entre la Pologne et la Biélorussie est devenue le théâtre d’une crise majeure alors que des milliers de migrants tentaient de pénétrer illégalement dans l’État de l’UE. Varsovie a depuis construit un mur d’acier le long de la frontière avec la Biélorussie et a accusé Minsk d’agir au nom de la Russie pour mener une “guerre hybride” et semer le chaos et la division au sein de l’UE.

Moscou et Minsk ont ​​nié ces accusations. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a expliqué que son gouvernement n’avait tout simplement pas assez d’argent dans le budget pour arrêter l’immigration illégale en raison des sanctions de l’UE.

Le président russe Vladimir Poutine a accusé l’Occident d’utiliser la crise des migrants pour faire pression sur Minsk.

Plus tôt, lorsque l’idée d’une frontière fortifiée entre la Russie et la Pologne a été suggérée pour la première fois par le secrétaire général du parti au pouvoir en Pologne, Krzysztof Sobolewski, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré à Moscou “ne peut pas et ne va pas interférer avec de telles décisions.”

“L’histoire prouve à chaque fois la bêtise des décisions de construire des murs, car au fil des années ou des décennies, tous les murs tombent”, il ajouta.

Fin septembre, l’Agence russe du transport aérien a introduit une politique de “ciel ouvert” à l’aéroport de Kaliningrad, qui visait à accroître l’accessibilité de la région et à résoudre les problèmes provoqués par la fermeture de l’espace aérien de l’UE pour toutes les compagnies aériennes russes. En vertu de ce régime, les compagnies aériennes étrangères sont autorisées à voyager non seulement entre leur pays d’origine et la Russie, mais peuvent également effectuer des vols de Kaliningrad vers d’autres pays.