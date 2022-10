La Pologne choisit les États-Unis pour construire sa première centrale nucléaire

La Pologne a choisi le gouvernement américain et Westinghouse pour construire la première centrale nucléaire du pays d’Europe centrale, dans le cadre d’un effort visant à brûler moins de charbon et à acquérir une plus grande indépendance énergétique.

Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a déclaré vendredi soir sur Twitter que la Pologne utiliserait la “technologie fiable et sûre” de la Westinghouse Electric Company pour l’usine de la province de Poméranie près de la côte de la mer Baltique. L’emplacement exact reste à déterminer.

Une alliance solide entre la Pologne et les États-Unis “garantit le succès de nos initiatives conjointes”, a déclaré Morawiecki.

La Pologne prévoit de dépenser 40 milliards de dollars pour construire deux centrales nucléaires avec trois réacteurs chacune, la dernière devant être lancée en 2043. L’accord avec les États-Unis et Westinghouse concerne les trois premiers réacteurs de la centrale de Poméranie, qui, selon les responsables, devraient commencer produire de l’électricité en 2033.

La Pologne prévoit depuis des décennies de construire une centrale nucléaire pour remplacer ses centrales au charbon vieillissantes dans un pays dont la pollution atmosphérique est l’une des pires d’Europe. La construction d’une centrale nucléaire de technologie soviétique a commencé au début des années 1980, lorsque la Pologne faisait partie du bloc de l’Est.

Les protestations des habitants et des écologistes, la catastrophe de 1986 à la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine et les pénuries budgétaires ont conduit à l’abandon du projet.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie cette année et son utilisation de l’énergie pour exercer une pression économique et politique sur les nations européennes ont renforcé l’urgence de la recherche de sources d’énergie alternatives par la Pologne.

Le porte-parole du gouvernement polonais, Piotr Mueller, a déclaré samedi que le gouvernement adopterait une décision lors de sa réunion de mercredi, qui lancera les procédures d’approbation environnementale et d’investissement.

Mueller a déclaré que la centrale nucléaire dans le nord de la Pologne nécessiterait d’améliorer les infrastructures dans la région, y compris les routes.

La secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer Granholm, a déclaré que le projet créerait ou maintiendrait plus de 100 000 emplois pour les travailleurs américains.

“Il s’agit d’une étape ÉNORME dans le renforcement de nos relations avec la Pologne afin de créer la sécurité énergétique pour les générations futures à venir”, a déclaré Granholm.

“Cette annonce envoie également un message clair à la Russie : nous ne les laisserons plus militariser l’énergie”, a déclaré Granholm. “L’Occident s’unira contre cette agression non provoquée, tout en diversifiant les chaînes d’approvisionnement énergétique et en renforçant la coopération climatique.”

La Pologne avait également examiné les offres de la France et de la Corée du Sud. Le ministre polonais des Biens d’État, Jacek Sasin, a suggéré que la Corée du Sud pourrait encore jouer un rôle dans le projet et d’autres discussions sont prévues à Séoul la semaine prochaine.

Westinghouse a poursuivi devant un tribunal fédéral pour bloquer un accord potentiel avec son concurrent Korea Hydro et Nuclear Power pour vendre des réacteurs à la Pologne.

Les États-Unis sont l’un des alliés les plus importants de la Pologne, membre de l’OTAN. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, les États-Unis ont accru leur présence militaire dans le pays, créant pour la première fois une présence permanente et utilisant la Pologne comme plaque tournante pour envoyer des armes à l’Ukraine.