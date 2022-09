La Pologne cherche à acheter 96 hélicoptères d’attaque Apache aux États-Unis, ce qui en fait la deuxième plus grande flotte au monde

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’armée polonaise cherche à acheter 96 hélicoptères d’attaque Apache AH-64E à Boeing, triplant une demande antérieure de 32 avions jeudi.

L’achat accorderait à la Pologne la 2e plus grande flotte d’Apache au monde, derrière les États-Unis. La Avion produit par Boeing est l’un des hélicoptères d’attaque les plus avancés au monde. Entré en service pour la première fois en 1984, l’Apache a vu de nombreuses mises à jour de ses armes, moteurs et équipements de communication.

“Boeing est honoré que le gouvernement polonais ait sélectionné l’AH-64E Apache pour la nouvelle flotte d’hélicoptères d’attaque des forces armées polonaises”, a écrit Boeing dans un communiqué jeudi. “Une sélection Apache renforce les liens militaires américano-polonais en améliorant l’interopérabilité et la coopération entre la Pologne, l’armée américaine et les pays de l’OTAN.”

“Au cours du processus d’approvisionnement, Boeing a établi d’importants partenariats de coopération au sein du gouvernement et de l’industrie polonais. Notre partenariat avec le Groupe polonais de l’armement, en particulier, continuera de se développer à mesure que nous mettrons en œuvre des efforts de formation et de soutien avec l’industrie locale”, poursuit le communiqué.

Le prix de l’achat n’a pas encore été annoncé, mais les avions individuels peuvent coûter jusqu’à 140 millions de dollars, selon la façon dont ils sont équipés.

La nouvelle flotte polonaise d’Apaches remplacerait sa flotte obsolète Mil Mi-24 de conception soviétique.

L’achat intervient alors que les tensions entre la Russie et l’Occident continuent de s’intensifier. L’invasion de l’Ukraine par la Russie approche de son septième mois et ne montre aucun signe de ralentissement.

L’administration du président Joe Biden a annoncé un financement militaire supplémentaire de 2 milliards de dollars pour l’Ukraine et 18 autres pays européens menacés par la Russie.

Le programme se concentrera sur le soutien militaire à long terme plutôt que sur les munitions et l’équipement inclus dans les programmes d’aide antérieurs, a indiqué l’administration. Le secrétaire d’État Antony Blinken a fait cette annonce jeudi matin, quelques minutes seulement après que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a annoncé un ensemble distinct d’équipements militaires de 675 millions de dollars pour l’Ukraine.

