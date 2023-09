La Pologne cessera d’envoyer des armes à l’Ukraine à cause de la guerre des céréales

La Russie a ciblé le secteur agricole vital de l’Ukraine, perturbant les routes de transit dans la mer Noire et bombardant à plusieurs reprises les infrastructures céréalières du pays. Cela a laissé l’Ukraine désespérée de chercher d’autres voies d’exportation, mais a également incité la Pologne et d’autres pays voisins à imposer une interdiction d’importation, visant à protéger leurs agriculteurs contre l’inondation du marché par des céréales ukrainiennes à bas prix.

VARSOVIE — La Pologne n’enverra plus d’armes à l’Ukraine, a déclaré mercredi le Premier ministre Mateusz Morawiecki, intensifiant ainsi la bataille autour des exportations de céréales qui a creusé un fossé entre Kiev et l’un de ses plus fervents partisans dans la lutte contre l’invasion russe.

Plutôt que d’envoyer des armes à l’Ukraine, Varsovie se concentrera sur son armement, a déclaré Morawieki dans une interview accordée mercredi soir à Polsat News. « Nous protégerons notre pays », a-t-il déclaré à la chaîne. « Nous ne transférons plus d’armes, car nous allons désormais nous armer des armes les plus modernes. »

Pour la Pologne, la fin de l’embargo sanctionné par l’UE est intervenue à peine un mois avant les élections au cours desquelles le parti populiste de droite Droit et Justice se bat pour rester au pouvoir. Le parti se présente comme le défenseur des agriculteurs polonais et a intensifié son discours contre l’Union européenne lors des événements de campagne, promettant de protéger les producteurs de céréales polonais.

Ce différend de plus en plus acerbe a bouleversé les relations entre l’Ukraine et l’un de ses plus fervents soutiens. La Pologne est le sixième donateur militaire à l’Ukraine, selon l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale, et elle a accueilli plus de 1,5 million de réfugiés.