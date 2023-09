La Pologne cessera de fournir des armes à l’Ukraine alors que le conflit céréalier s’intensifie | Nouvelles du monde

La Pologne cessera de fournir des armes à l’Ukraine après une dispute sur les importations de céréales qui a vu le président Volodymyr Zelenskyy critiquer le pays à l’ONU et Varsovie convoquer l’ambassadeur de Kiev.

Pologne a été l’un des plus grands fournisseurs d’armes à Ukrainetransférant bon nombre de ses armes plus anciennes et accueillant un grand nombre de réfugiés.

Mais le Premier ministre Mateusz Morawiecki a déclaré que le projet prendrait fin car le pays met à jour son inventaire d’armes.

« Nous ne transférons plus d’armes vers l’Ukraine parce que nous allons désormais nous armer des armes les plus modernes », a-t-il déclaré à Polsat News.

Il a nié que cela soit lié au conflit céréalier et a déclaré que sa décision n’aurait pas d’impact sur les transferts d’armes via la Pologne, où Rzeszow est une plaque tournante internationale pour le transport d’armes à travers la frontière.

Les relations se sont détériorées après que la Pologne a rejoint la semaine dernière la Hongrie et la Slovaquie pour étendre l’interdiction de l’UE sur les céréales ukrainiennes afin de protéger ses propres agriculteurs.

Président Zelensky a attaqué la décision mardi à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

« Il est alarmant de constater que certains en Europe jouent la solidarité sur un théâtre politique, transformant les céréales en thriller », a-t-il déclaré.

« Ils semblent jouer leurs propres rôles. En fait, ils contribuent à préparer le terrain pour un acteur moscovite. »

La Pologne a convoqué mercredi l’ambassadeur d’Ukraine pour qu’il se fasse calmer et a déclaré que le vice-ministre des Affaires étrangères Pawel Jablonski avait exprimé une « forte protestation ».

Image:

Le président Zelensky a déclaré à l'ONU que l'interdiction des céréales aidait la Russie





Il a indiqué qu’il avait déclaré à Vasyl Zvarych que « l’envoi de plaintes devant les tribunaux internationaux n’était pas une méthode appropriée pour résoudre les différends entre nos pays ».

Certains pays européens ont constaté une augmentation des exportations de céréales ukrainiennes, les blocus russes empêchant ces dernières d’exporter vers d’autres parties du monde.

Vendredi, la Commission européenne a décidé de ne pas étendre l’interdiction de vente à cinq pays : la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie.

Toutefois, ces trois derniers ont déclaré qu’ils maintiendraient l’interdiction.

L’Ukraine ressemble à une « personne qui se noie »

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Kiev, Oleg Nikolenko, a déclaré sur Facebook : « Nous exhortons nos amis polonais à mettre de côté leurs émotions.

« La partie ukrainienne a proposé à la Pologne une voie constructive pour résoudre le problème des céréales. »

Il a ajouté que leur ambassadeur avait souligné le caractère « inacceptable » de l’interdiction polonaise, ainsi que « l’inexactitude » des commentaires du président polonais Andrzej Duda.

Le dirigeant polonais, s’adressant aux journalistes à New York, a déclaré que l’Ukraine ne devrait pas oublier qu’elle reçoit l’aide de la Pologne et a comparé le pays à une « personne qui se noie ».

« Une personne qui se noie est extrêmement dangereuse car elle peut vous tirer en profondeur… Elle peut tout simplement noyer le sauveteur », a-t-il déclaré.

0:26

« La société russe a élevé un deuxième Hitler »



L’Ukraine a menacé de prendre des mesures de rétorsion sur certaines importations si les pays qui bloquent ses céréales ne changent pas de cap – et a également déposé une protestation auprès de l’Organisation mondiale du commerce.

M. Morawiecki a répliqué mercredi lors de son Polsat News.

« Je préviens les autorités ukrainiennes, car si elles aggravent le conflit de cette manière, nous ajouterons davantage de produits à l’interdiction d’importation sur le territoire de la République de Pologne », a-t-il déclaré.

Certains commentateurs estiment que la décision de la Pologne d’arrêter les transferts d’armes est liée aux élections parlementaires du mois prochain.

Le parti nationaliste Droit et Justice au pouvoir dans le pays a été critiqué par l’extrême droite pour ce qu’il considère comme une attitude servile envers l’Ukraine.