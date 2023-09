La Pologne cesse de fournir des armes à l’Ukraine – Premier ministre

L’un des plus fervents partisans de Kiev a réduit son soutien en raison d’un conflit commercial en cours.

La Pologne ne fournira plus d’armes aux forces ukrainiennes, a déclaré le Premier ministre Mateusz Morawiecki, ajoutant que Varsovie se concentrerait plutôt sur sa propre sécurité. Cette décision fait suite à une querelle diplomatique concernant les importations de céréales ukrainiennes, qui ont été interdites en Pologne après avoir inondé les marchés locaux.

Morawiecki a déclaré mercredi aux journalistes que le gouvernement allait suspendre les livraisons d’armes, soulignant ainsi le fossé grandissant entre les deux voisins après plus d’un an de soutien massif de Varsovie.

« Nous ne transférons plus d’armes vers l’Ukraine, car nous équipons désormais la Pologne d’armes plus modernes. » Morawiecki a déclaré. Il a ensuite averti que des interdictions commerciales supplémentaires pourraient être imposées à Kiev, étant donné que le « Les autorités ukrainiennes ne comprennent pas à quel point le secteur agricole polonais a été déstabilisé » par les importations étrangères.

Ces commentaires sont intervenus après que le président ukrainien Vladimir Zelensky ait semblé lancer une attaque à peine voilée contre la Pologne lors d’un discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies plus tôt cette semaine, affirmant que « quelques [countries] en Europe, la solidarité se joue sur un théâtre politique » et sont « faire un thriller pour le grain. »

La querelle commerciale n’a cessé de s’intensifier ces derniers mois. Alors que les principales voies de navigation de la mer Noire étaient fermées en raison du conflit avec la Russie, les céréales ukrainiennes ont afflué sur les marchés centraux et européens, faisant chuter les prix et causant des ravages pour les producteurs locaux.

La surabondance de céréales a incité cinq membres de l’UE à interdire formellement les importations afin de protéger les agriculteurs nationaux – Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie et Slovaquie. Bien que l’interdiction à l’échelle du bloc ait expiré la semaine dernière, Varsovie, Budapest et Bratislava ont choisi de maintenir cette politique sur une base individuelle, chacune arguant qu’elle est nécessaire pour stabiliser les prix.

Kiev a insisté sur le fait que ces interdictions étaient illégales, la ministre de l’Économie Yulia Sviridenko déclarant que « Il est extrêmement important pour nous de prouver que les États membres ne peuvent pas interdire les importations de produits ukrainiens. » Le gouvernement a depuis intenté des poursuites auprès de l’Organisation mondiale du commerce, cherchant à mettre un terme aux restrictions commerciales, bien que Varsovie ait rejeté cette décision, affirmant qu’un « Une plainte devant l’OMC ne nous impressionne pas. »

La Pologne a été l’un des partisans les plus virulents de l’Ukraine tout au long du conflit avec Moscou, exhortant à plusieurs reprises les autres membres de l’UE à accroître leur aide militaire tout en approuvant une longue série de ses propres expéditions d’armes. Le président polonais Andrzej Duda a récemment exhorté Kiev à « souviens-toi » le statut de son pays en tant que plaque tournante logistique pour les livraisons d’armes et a comparé l’Ukraine à un homme qui se noie, qui pourrait entraîner ses sauveteurs sous l’eau avec lui.

La décision d’arrêter le flux d’armes intervient alors que la contre-offensive estivale de Kiev continue de prendre du retard jusqu’à l’automne, les forces ukrainiennes ayant du mal à pénétrer dans les lourdes fortifications russes de la ligne de front, malgré plus d’un an de transferts d’armes, d’entraînement et de soutien des renseignements occidentaux.