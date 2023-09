La Pologne cesse de fournir des armes à l’Ukraine alors que le conflit céréalier s’intensifie | Monde | Nouvelles

La Pologne a fourni à l’Ukraine des centaines de chars de l’ère soviétique et des escadrons d’avions de combat MiG-29.

Cela faisait suite au renouvellement d’une restriction sur les exportations de céréales ukrainiennes par la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie.

La Pologne, un allié fidèle de l’Ukraine, a annoncé l’arrêt de ses livraisons d’armes à ce pays déchiré par la guerre, alors que le conflit sur l’exportation et l’importation de céréales déborde.

M. Morawiecki a également fait une déclaration télévisée, marquant une nouvelle escalade du fossé qui semble s’approfondir.

Le Premier ministre polonais a déclaré : « J’avertis les autorités ukrainiennes, car si elles veulent intensifier le conflit de cette manière, nous ajouterons des produits supplémentaires à l’interdiction d’importation en Pologne.

« Les autorités ukrainiennes ne comprennent pas à quel point le secteur agricole polonais a été déstabilisé. Nous protégeons les agriculteurs polonais. »

Parallèlement, on craint de plus en plus que l’Ukraine perde l’aide militaire d’un autre de ses amis fidèles.