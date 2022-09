La Pologne célèbre l’anniversaire de la Seconde Guerre mondiale avec un rapport sur les dégâts causés par les nazis

VARSOVIE, Pologne (AP) —

La Pologne s’apprête à publier jeudi un rapport annoncé depuis longtemps sur le coût pour le pays des années d’occupation allemande nazie alors qu’elle marque 83 ans depuis le début de la Seconde Guerre mondiale.

Le gouvernement de droite polonais fait valoir que le pays qui a été la première victime de la guerre n’a pas été entièrement indemnisé par l’Allemagne voisine, qui est désormais l’un de ses principaux partenaires au sein de l’Union européenne.

Les principaux dirigeants, dont le chef du parti au pouvoir Jaroslaw Kaczynski, qui est le principal décideur politique de la Pologne, et le Premier ministre Mateusz Morawiecki doivent assister à la cérémonie de publication du rapport au château royal de Varsovie. Ce sera le point principal des célébrations nationales de l’anniversaire de la guerre qui a commencé le 1er septembre 1939, avec les bombardements et l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie, pendant plus de cinq ans d’occupation brutale.

Une équipe d’une trentaine d’économistes, historiens et autres experts travaille sur le rapport depuis 2017. La question a créé des tensions bilatérales.

Le gouvernement polonais rejette une déclaration de 1953 des dirigeants alors communistes du pays, sous la pression de l’Union soviétique, acceptant de ne plus revendiquer l’Allemagne.

L’Allemagne soutient que des compensations ont été versées aux pays du bloc de l’Est dans les années qui ont suivi la guerre et clôt l’affaire.

Un député de l’opposition, Grzegorz Schetyna, a déclaré que le rapport n’était qu’un “jeu de politique intérieure” et insistait sur le fait que la Pologne devait établir de bonnes relations avec Berlin.

Quelque 6 millions de citoyens polonais ont été tués pendant la guerre et son industrie, ses infrastructures et sa culture ont subi d’énormes pertes.

The Associated Press