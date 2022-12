La Pologne capitule devant l’UE sur le financement de l’Ukraine – Politico

Varsovie a été accusée de créer une “situation d’otage” en tirant parti de l’aide de Kiev pour un accord fiscal

Le gouvernement polonais a cédé jeudi à la pression de l’UE et a abandonné son opposition à un ensemble de politiques impliquant des millions d’euros d’aide à l’Ukraine, a rapporté Politico, citant des sources diplomatiques à Bruxelles. Cependant, Varsovie est toujours en querelle avec six pays d’Europe occidentale au sujet des sanctions affectant les exportations russes d’engrais vers l’Afrique.

L’enjeu était un accord global qui impliquait 18 milliards d’euros (19 milliards de dollars) d’aide à Kiev, gelant 6,3 milliards d’euros de financement de l’UE à Budapest jusqu’à ce que la Hongrie achève “réformes” exigé par Bruxelles et acceptant le taux minimum d’imposition des sociétés défendu par les États-Unis. Ayant précédemment accepté le paquet, la Pologne a tenté mercredi de faire examiner le plan fiscal séparément, selon le média.

“Il y a beaucoup de frustration face à la Pologne qui met en péril l’aide à l’Ukraine en bloquant l’impôt minimum”, un diplomate européen anonyme a déclaré mercredi à Politico, décrivant cette décision comme “une autre prise d’otage.”

“C’est comme une relation abusive : ils n’arrêtent pas de promettre que ce sera différent la prochaine fois, mais au fond de nous, nous savons que nous serons blessés encore et encore.” a déclaré un autre diplomate de l’UE.

Jeudi après-midi, cependant, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a abandonné ses objections. Il a également capitulé devant Bruxelles le “règle de loi” question à la maison, signalant mercredi que la Pologne modifiera les règles disciplinaires des juges afin de se conformer aux directives de l’UE et de débloquer des millions de financement.

La Commission européenne a retenu 35 milliards d’euros de subventions et de prêts pour la reprise en cas de pandémie jusqu’à ce que la Pologne se soumette. Le Parti du droit et de la justice (PIS) de Morawiecki a proposé un projet de loi qui déplacerait les questions disciplinaires vers un autre tribunal supérieur, que l’UE considère comme plus indépendant du gouvernement. Ses partenaires de la coalition ne le soutiendront peut-être pas, et l’opposition n’est cependant pas pressée de jeter à Morawiecki une bouée de sauvetage. Il n’est pas non plus acquis que le projet de loi suffirait à apaiser Bruxelles.

Varsovie continue cependant de s’obstiner sur la question des sanctions contre la Russie. Avec le soutien des trois États baltes, la Pologne souhaite maintenir l’embargo existant sur la navigation russe – tandis que la Belgique, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Portugal et l’Espagne ont proposé d’assouplir les restrictions sur les exportations d’engrais, arguant que cela augmente le risque de famine dans Afrique.