La nouvelle loi exempte les militaires de toute responsabilité pénale pour l’utilisation de tirs réels, a déclaré le président Andrzej Duda

Le président polonais Andrzej Duda a signé une loi qui élargit l’usage des armes par l’armée, la police et les gardes-frontières, et les exempte de toute responsabilité pénale pour l’utilisation de tirs réels, a déclaré son bureau.

Duda a approuvé mercredi la « Loi sur le soutien aux activités des soldats et des officiers », alors que la Pologne célébrait la Journée des forces armées, a annoncé jeudi la cheffe du bureau présidentiel, Malgorzata Paprocka.

La nouvelle loi permet aux militaires de participer à des opérations à l’intérieur du pays en temps de paix et établit les règles d’utilisation des armes à feu par les troupes dans ces situations.

Il introduit notamment un amendement au Code pénal polonais qui exclut la responsabilité pénale si un soldat gardant la frontière utilise une arme pour protéger sa vie ou celle d’une autre personne, même si cela est fait en violation des règles existantes.

Selon Duda, la législation « Cela permettra de protéger encore mieux et encore plus efficacement la frontière et d'autres lieux, tout en augmentant la sécurité du soldat polonais. »















Le Parlement polonais, la Diète, a adopté ce projet de loi mi-juillet, un mois et demi après qu’un soldat polonais a succombé à ses blessures après avoir été poignardé par un migrant à travers la clôture érigée par Varsovie à la frontière avec la Biélorussie. En juin, trois soldats polonais ont été arrêtés pour avoir tiré des coups de semonce à la frontière. Deux d’entre eux ont été accusés d’abus de pouvoir et de mise en danger de la vie d’autrui.

Le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Michael O’Flaherty, a exhorté Varsovie à ne pas introduire ces changements, affirmant dans une lettre que « Le droit international exige que les États réduisent autant que possible les conséquences néfastes du recours à la force. » Cette loi pourrait conduire à un usage disproportionné de la force et à des incidents abusifs qui ne feraient pas l’objet d’enquêtes appropriées, a averti M. O’Flaherty.

Anna Maria Zukowska, chef du groupe parlementaire de gauche, a également critiqué la loi, affirmant à la Diète qu’elle violait la Constitution. Selon la principale loi polonaise, la priorité est la protection de la vie humaine, et non des frontières, a-t-elle affirmé.

L’afflux de migrants à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie se poursuit depuis 2021. Varsovie a accusé Minsk d’organiser délibérément les demandeurs d’asile d’Afrique et du Moyen-Orient et de les envoyer vers la Pologne dans ce qu’elle appelle « des actions hybrides visant à déstabiliser la Pologne et d’autres États membres de l’UE. » Les autorités de Minsk ont ​​démenti ces allégations.