La Pologne attrape un octogénaire avec 5 kilos d’héroïne dans une valise

VARSOVIE, Pologne (AP) – Une Danoise de 81 ans voyageant d’Afrique vers le Canada a été arrêtée à l’aéroport de Varsovie, soupçonnée de possession illégale d’héroïne d’une valeur de plus de 515 000 $, ont annoncé vendredi des responsables polonais.

Les douaniers de l’aéroport Frédéric Chopin ont décidé de vérifier les bagages de la femme dimanche alors qu’elle était en transit après s’être méfiés de son itinéraire et de son comportement mal à l’aise.

Des colis contenant cinq kilogrammes (11 livres) d’héroïne ont été découverts sous un faux fond de valise.

La femme, voyageant du Malawi et du Kenya via Doha et Varsovie, a nié tout acte répréhensible et a déclaré que des membres de sa famille lui avaient donné la valise avec des cadeaux pour des proches au Canada, selon Aleksandra Skrzyniarz, porte-parole du bureau du procureur à Varsovie.

Elle a été détenue pendant trois mois et les procureurs ont ouvert une enquête. Selon la loi polonaise, elle risque jusqu’à 15 ans de prison pour possession illégale de stupéfiants.

The Associated Press