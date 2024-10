La Pologne arrête quatre personnes dans le cadre d’un complot visant à envoyer des explosifs au Canada et aux États-Unis

Les autorités polonaises ont arrêté quatre personnes en lien avec un complot présumé visant à envoyer des explosifs au Canada et aux États-Unis.

Dans un communiqué aux médias, le parquet national polonais a déclaré avoir ouvert une enquête le 5 août 2024 sur la base d’informations obtenues par l’Agence de sécurité intérieure du pays, le service national de contre-espionnage et de sécurité polonais.

Les plans du groupe prévoyaient « l’envoi de colis contenant des explosifs camouflés et des matières dangereuses via des sociétés de messagerie vers les pays de l’Union européenne et la Grande-Bretagne, qui se sont enflammés ou ont explosé spontanément pendant le transport terrestre et aérien », affirme le communiqué.

« L’objectif du groupe était également de tester le canal de transfert de tels colis, qui devaient finalement être expédiés vers les Etats-Unis d’Amérique et le Canada. »