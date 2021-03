Le ministre polonais de la Santé a annoncé un nouveau verrouillage national, qui entrera en vigueur samedi, alors que le gouvernement cherche à ralentir la flambée des infections à travers le pays et à faire face à des variantes plus contagieuses du Covid-19.

S’exprimant mercredi, le ministre Adam Niedzielski a déclaré que la situation s’était tellement détériorée ces derniers jours que le gouvernement avait été obligé d’agir.

«La semaine dernière, nous étions au-dessus de 20 000 [cases per day], mais le rythme ne ralentit pas. La troisième vague s’accélère et nous devons prendre des mesures décisives ». il a déclaré.

«La raison principale, et il faut le dire clairement, [there has been] une telle accélération de la pandémie est [due to] la variante britannique du coronavirus », le ministre a noté, ajoutant que, la semaine dernière, le taux d’occupation des lits d’hôpital par les patients de Covid-19 avait augmenté de 3 000 personnes.

Niedzielski a déclaré que cette souche particulière, découverte pour la première fois en Angleterre l’année dernière et avérée être considérablement plus contagieuse et mortelle, représentait désormais 52% de tous les cas dans le pays. «Cette croissance a été extrêmement dynamique, quand on regarde en arrière,» il ajouta.

Aussi sur rt.com L’UE annonce que les passeports vaccinaux Covid-19 prévoient de redémarrer la « circulation libre et sûre »

Bien que les taux d’infection soient plus élevés dans le nord, Niedzielski a déclaré qu’il y avait une raison claire d’introduire des mesures à l’échelle nationale. Les nouvelles restrictions, qui entreront en vigueur samedi, verront à nouveau la fermeture des centres commerciaux, cinémas, théâtres, piscines et saunas, et les élèves de la première à la troisième année retourneront à l’enseignement à distance jusqu’au 9 avril, bien que les jardins d’enfants resteraient. ouvert. Le ministre a également conseillé aux gens de travailler à domicile dans la mesure du possible.

Il a déclaré que si ces mesures ne parvenaient pas à avoir un impact sur les taux d’infection, une « typique » le verrouillage serait appliqué.

Mercredi, le ministère polonais de la Santé a annoncé qu’il y avait eu 25 052 cas confirmés au cours des dernières 24 heures – le niveau quotidien le plus élevé enregistré depuis le pic de novembre dans le pays.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!