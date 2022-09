La Pologne annonce le montant des réparations qu’elle demande pendant la Seconde Guerre mondiale

Varsovie a estimé ses pertes de la Seconde Guerre mondiale à 1,32 billion de dollars et veut que l’Allemagne paie

Les dirigeants polonais ont fourni une nouvelle évaluation des dommages subis par le pays aux mains de l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, les évaluant à 6,2 billions de zlotys (1,32 billion de dollars).

Lors d’une conférence de presse jeudi, qui a marqué 83 ans depuis le début de la Seconde Guerre mondiale, le chef du parti nationaliste au pouvoir Droit et Justice (PiS), Jaroslaw Kaczynski, a annoncé la publication d’un rapport sur les coûts subis par la Pologne pendant la années d’occupation nazie.

“Nous avons non seulement préparé le rapport, mais nous avons également pris la décision quant aux prochaines étapes”, Kaczynski a déclaré lors de la présentation du rapport, annonçant que Varsovie avait l’intention de demander officiellement des réparations à l’Allemagne, qu’il a qualifiée de “chemin long et pas… facile.”

Il a ajouté que Varsovie pense que l’Allemagne est capable de payer la facture et a insisté sur le fait que cette décision servirait « une véritable réconciliation polono-allemande », qui serait basé sur “vérité.” Kaczynski a également suggéré que l’estimation actuelle des dommages n’est peut-être pas définitive.

“La somme qui a été présentée a été adoptée en utilisant la méthode conservatrice la plus limitée, il serait possible de l’augmenter”, dit le politicien.

Les législateurs polonais avaient précédemment estimé les dommages subis pendant la Seconde Guerre mondiale à 850 milliards de dollars en 2019, et bien que le PiS ait demandé à plusieurs reprises une indemnisation de l’Allemagne depuis son arrivée au pouvoir en 2015, la Pologne n’avait jamais officiellement exigé de réparations auparavant.

Le ministère allemand des Affaires étrangères a répondu à la demande de Kaczynski en déclarant que la position de Berlin est inébranlable et qu’il considère que la question des réparations est close depuis longtemps.

Berlin fait valoir que la Pologne avait perdu les demandes de réparations alors qu’elle faisait encore partie du bloc soviétique, et que Berlin a déjà versé des indemnités aux membres du bloc dans les années qui ont suivi la guerre – et que les territoires polonais perdus ont été compensés par certains des pré -terres de guerre.

Néanmoins, Kaczynski soutient que “L’Allemagne n’a jamais vraiment rendu compte de ses crimes contre la Pologne”, soulignant le fait que les Allemands accusés de crimes de guerre vivaient en toute impunité en Allemagne après la guerre.

On estime qu’environ 6 millions de Polonais, dont trois millions de Juifs polonais, ont été tués par l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis qu’une grande partie de l’industrie, des infrastructures et de la culture du pays a subi d’énormes pertes au cours des six années de conflit.