La Pologne annonce l’arrêt de la fourniture d’armes à l’Ukraine et déclare moderniser ses propres armes

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré mercredi soir que son pays n’enverrait plus d’armes en Ukraine alors que l’extrême droite continue de faire pression sur son parti populiste en raison de son soutien au pays et que le différend sur l’interdiction des céréales continue de s’intensifier entre les pays voisins.

Plutôt que de transférer des armes à l’Ukraine, le Premier ministre a déclaré que la Pologne s’armait désormais des armes les plus modernes en raison des craintes d’une agression russe dans la région. Morawiecki n’a pas expliqué comment les deux actions étaient liées.

Jeudi, le porte-parole du gouvernement polonais, Piotr Mueller, a précisé à Associated Press que la Pologne ne fournirait que des munitions et des armements convenus au préalable. Il a ajouté qu’il y avait eu « une série de déclarations et de gestes diplomatiques absolument inacceptables » de la part de l’Ukraine à ce sujet.

La Pologne a fourni à l’Ukraine des chars Leopard 2 et des avions de combat MiG de l’ère soviétique, ainsi qu’une large gamme d’armes.

Pourtant, alors que les citoyens polonais sont largement favorables au soutien de l’Ukraine, craignant que leur pays ne soit vulnérable si la Russie réussissait en Ukraine, le grand nombre de réfugiés suscite des inquiétudes croissantes.

À l’approche des élections du 15 octobre, le parti de droite de la Confédération a réitéré le manque de gratitude de l’Ukraine envers la Pologne pour avoir armé le pays voisin et accueilli ses réfugiés.

L’émotion est également vive depuis que la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne ont annoncé une interdiction sur les importations de céréales ukrainiennes pour protéger les agriculteurs, entrée en vigueur la semaine dernière.

Le différend entre la Pologne et l’Ukraine survient alors que cette dernière progresse lentement face à la Russie. On craint que la décision de la Pologne de cesser de fournir des armes à l’Ukraine ait des conséquences plus larges à l’approche d’un nouvel hiver de bataille.

Les dirigeants ukrainiens à Kiev continuent de demander des armes plus avancées, notamment des missiles à plus longue portée, et le général de l’armée américaine Mark Milley, alors président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré la semaine dernière que l’Ukraine avait toujours besoin d’armes et d’équipements accrus.

Les dirigeants américains cherchent également des moyens de continuer à fournir des armes à l’Ukraine, même si les électeurs américains en ont assez d’aider le pays étranger.

Michal Baranowski, un expert en matière de sécurité et de défense, a déclaré à l’AP que la Pologne avait donné l’essentiel de ce qu’elle pouvait donner au début de la guerre et que, comme il n’était pas prévu d’expédier prochainement des équipements majeurs, il ne voyait pas de menace pour les capacités de l’Ukraine à court terme. terme.

Il considère néanmoins les commentaires de Morawiecki comme troublants pour l’Ukraine, qui cherche à maintenir le soutien occidental dans la guerre déclenchée par la Russie.

« Le message est très mauvais, à la fois pour la réputation de la Pologne mais aussi parce que la Pologne a été l’un des principaux partisans de l’aide militaire à l’Ukraine », a déclaré Baranowski. « Dire que la Pologne n’enverra pas davantage d’armes signifie que la Pologne ne peut plus jouer ce rôle. »

Il a ajouté que la Pologne est capable à la fois de moderniser son armée et de continuer à aider l’Ukraine.

L’interdiction des importations de céréales ukrainiennes a été mise en place la semaine dernière pour protéger les agriculteurs de l’abondance de céréales ukrainiennes en Pologne, en Hongrie et en Slovaquie. Cette abondance non seulement fait baisser les prix, mais nuit également aux moyens de subsistance des agriculteurs.

Les ministres de l’Agriculture d’Ukraine et de Pologne ont déclaré jeudi qu’ils s’efforçaient de résoudre la situation.

