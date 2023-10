Le résultat des élections polonaises pourrait ne pas être bien accueilli à Moscou, car les observateurs décrivent une victoire du centrisme libéral et un dégel attendu des relations glaciales du pays avec l’UE et l’Ukraine voisine.

Le parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir a remporté le pourcentage le plus élevé des voix lors des élections de dimanche, avec 35,4 % – mais les groupes d’opposition semblent prêts à former une majorité parlementaire.

Donald Tusk – chef du parti de centre-droit Plateforme civique et figure de proue de l’opposition anti-PiS – a présenté le vote comme une opportunité de restaurer les normes démocratiques et les valeurs libérales dans le pays, après huit années de rhétorique et d’élaboration de politiques nationalistes et socialement conservatrices.

« Il est peu probable que Moscou accueille une victoire décisive de partis politiques ayant une position fortement pro-UE et pro-Ukraine », a déclaré à CNBC Andrius Tursa, conseiller pour l’Europe centrale et orientale au sein du cabinet de conseil Teneo.

Alors que la Russie concentre son attention sur l’établissement de relations plus étroites avec des pays comme la Chine et l’Inde, l’unité de l’UE reste une épine dans le pied de Poutine, alors que les pays conviennent de davantage de sanctions contre la Russie et de sanctions. programmes de soutien militaire et économique pour l’Ukraine.

La Pologne est la cinquième économie et population de l’UE et en est un membre influent depuis 2004. Elle joue un rôle géopolitique important en tant que base de l’OTAN avec environ 10 000 soldats américains stationnés dans le pays. Depuis le début de la guerre, elle a accueilli plus d’un million de réfugiés en provenance de son proche allié ukrainien, et bien d’autres millions ont transité par elle.

Cependant, les relations avec l’UE sont devenues tendues au cours des huit années de règne du PiS suite à l’interdiction quasi totale de l’avortement à Varsovie, un prétendu coup de froid pour la liberté des médias. Le bloc a refusé des milliards de dollars de financement à la Pologne en raison de préoccupations concernant l’érosion de l’indépendance judiciaire.

Ses relations avec l’Ukraine se sont détériorées ces derniers mois, en partie à cause d’un différend sur l’impact des importations de céréales ukrainiennes sur les agriculteurs locaux. L’Ukraine a déposé une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce concernant les restrictions polonaises sur ses produits, la dispute ayant finalement conduit la Pologne à annoncer qu’elle ne fournirait plus d’armes à l’Ukraine.