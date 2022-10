La Pologne affirme qu’une fuite a été détectée accidentellement sur un oléoduc russe

L’opérateur polonais de pipeline PERN a déclaré mercredi qu’une fuite détectée sur l’un de ses pipelines Druzhba acheminant du pétrole de Russie vers l’Europe était probablement causée par un accident.

La fuite a été détectée mardi soir sur l’une des deux lignes de la section Ouest du pipeline, PERN dit dans un communiqué. L’incident s’est produit à environ 70 kilomètres (environ 43 miles) de la ville polonaise centrale de Plock.

PERN a déclaré que le pompage sur la ligne endommagée, qui livre du pétrole à l’Allemagne, a été immédiatement arrêté et que les lieux ont été sécurisés. Le pompage à travers l’autre ligne s’est poursuivi normalement, a indiqué la société.

La cause de l’incident n’est pas encore connue, mais le gouvernement polonais a déclaré que les dommages causés étaient probablement accidentels.

Mateusz Berger, haut fonctionnaire polonais en charge des infrastructures énergétiques, a déclaré à Reuters par téléphone qu’il n’y avait aucune raison de croire que la fuite avait été causée par un sabotage. “Ici, nous pouvons parler de dommages accidentels”, a déclaré Berger.

L’oléoduc Druzhba, qui se traduit par “l’amitié” en Russie, est l’un des plus grands réseaux d’oléoducs au monde, acheminant du brut de la Russie vers une grande partie de l’Europe centrale et orientale, notamment l’Allemagne, l’Autriche, la République tchèque, la Hongrie, la Biélorussie et la Pologne. et la Slovaquie.

Cela survient un peu plus de deux semaines après qu’une série d’explosions sur deux gazoducs sous-marins reliant la Russie à l’Allemagne a déclenché ce qui pourrait être le plus grand rejet de méthane de l’histoire.