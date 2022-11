La Pologne affirme que le missile était probablement un accident du système de défense aérienne de l’Ukraine.

Pologne a déclaré qu’un missile qui a tué deux personnes dans une ville polonaise était probablement un accident, potentiellement tiré depuis des systèmes de défense antiaériens ukrainiens, une conclusion qui a désamorcé des heures de tension sur la source d’une explosion sur le territoire de l’OTAN.

Une enquête complète sur la source est toujours en cours après que ce qui semble être un missile S-300 a explosé près de Przewodów, une ville près de la frontière ukraino-polonaise mardi. Ce jour-là, la Russie avait déclenché un barrage à travers l’Ukraine, envoyant des dizaines de missiles vers le territoire ukrainien, dont une grande partie visait les infrastructures du pays. Lorsque le missile a été signalé en Pologne, cela a immédiatement soulevé la possibilité qu’il provienne de Russie – que ce soit par accident ou intentionnellement – et avec lui, la possibilité d’une escalade de la guerre en Ukraine si l’OTAN était forcée de réagir.

À l’heure actuelle, les alliés de l’OTAN s’alignent en grande partie derrière la Pologne, affirmant qu’il s’agissait probablement d’un missile ukrainien errant, avec peu d’indications qu’il provenait de Russie. (Le S-300 est un missile de l’ère soviétique, et la Russie et l’Ukraine les utilisent, ainsi que d’autres pays européens.) La Maison Blanche, dans une déclaration d’Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a déclaré que les États-Unis avaient “vu rien qui contredit le président [Andrzej] L’évaluation préliminaire de Duda selon laquelle cette explosion était très probablement le résultat d’un missile ukrainien de défense aérienne qui a malheureusement atterri en Pologne.

Pourtant, les États-Unis, la Pologne et d’autres alliés n’ont pas tardé à souligner que même si l’Ukraine en était la source, il s’agissait d’un accident rendu possible parce que la Russie a de nouveau déclenché une attaque contre l’Ukraine. “L’Ukraine avait – et a – parfaitement le droit de se défendre”, a déclaré la Maison Blanche.

L’Ukraine, cependant, a été réticente à accepter cette conclusion. “Je n’ai aucun doute que ce n’était pas notre fusée”, a depuis déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. L’Ukraine a indiqué qu’elle souhaitait être étroitement associée à l’enquête. (La Russie, quant à elle, a rapidement nié toute implication et a depuis convoqué l’ambassadeur de Pologne.)

Pour l’instant, cependant, ce qui aurait pu être une situation potentiellement volatile et imprévisible semble en grande partie résolu, même s’il s’agit d’un rappel de les risques toujours présents d’une escalade intentionnelle ou accidentelle alors que la guerre se poursuit le long des frontières de l’OTAN.

Un appel proche qui est alarmant, mais peut-être pas si surprenant que ça

Bien qu’il y ait eu d’autres appels rapprochés dans cette guerre, c’est le premier sur le sol de l’OTAN. La réponse officielle de l’OTAN a été un équilibre prudent : attendre plus d’informations, mais aussi coordonner étroitement les dirigeants. Les réponses tempérées ont clairement montré un désir prédominant d’éviter d’aggraver les tensions. De nombreux chefs de pays alliés de l’OTAN étaient déjà réunis en Indonésie pour le G-20, et s’y sont donc rencontrés. Les ambassadeurs de l’OTAN se sont également rencontrés, tout comme les ambassadeurs de l’Union européenne. La Pologne a convoqué une réunion sur la sécurité nationale pour y répondre, alors qu’elle continuait à se coordonner avec ses partenaires.

“L’OTAN, le gouvernement polonais et nos alliés ont plutôt bien performé de la manière suivante : les têtes froides ont prévalu”, a déclaré Michal Baranowski, chercheur principal et directeur du bureau de Varsovie du German Marshall Fund, lors d’un appel avec des journalistes. “Il aurait pu y avoir, et il y a certainement eu, beaucoup de précipitation immédiate pour conclure qu’il s’agissait d’une frappe délibérée de la Russie. Ce serait un acte de guerre, et il faudrait que l’OTAN réponde.

Un acte de guerre, il ne semble pas être, du moins sur la base de l’enquête initiale. La Pologne, bien sûr, est membre de l’OTAN, une alliance fondée sur l’idée de défense collective. Au lendemain de l’attaque, certains (principalement sur Twitter) a commencé à spéculer sur le fait que la Pologne pourrait “déclencher” l’article 5, qui dit essentiellement qu’une attaque contre l’un est une attaque contre tous. Comme beaucoup ont souligné, c’est une décision politique – ce n’est pas comme si tout d’un coup, boom, vous partez en guerre – et généralement des consultations et des discussions très, très grisantes ont lieu entre les membres de l’alliance avant même d’en arriver à ce point très sérieux. L’article 5 n’a été invoqué qu’une seule fois dans l’histoire de l’alliance, en réponse aux attentats du 11 septembre 2001 sur le sol américain.

L’article 4 du traité est le mécanisme formalisé de consultations, où les pays se réunissent et discutent lorsqu’un ou plusieurs membres se sentent menacés, et déterminent un plan d’action. (Un groupe de membres de l’OTAN d’Europe de l’Est a invoqué l’article 4 après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.) L’article 4 est un outil délibératif qui est censé trouver une solution aux conflits armés.

En fin de compte, la Pologne n’a pas invoqué l’article 4, comme certains pensaient que Varsovie pourrait le faire, principalement parce que, aussi tragiques que soient la situation et les morts de civils, la frappe semble involontaire, et probablement même pas un missile tiré par la Russie.

Et pourtant, le missile – quelle que soit son origine – a été un rappel de la façon dont le conflit en Ukraine fonctionne sur le fil du rasoir ; même une erreur de calcul risque de transformer cette guerre en un conflit plus large, potentiellement entre deux acteurs dotés d’armes nucléaires.

Le président russe Vladimir Poutine a lui aussi présenté à plusieurs reprises cela comme une guerre par procuration entre Moscou et Washington et le reste de l’alliance de l’OTAN, et a proféré des menaces explicites contre l’Occident. Ses avertissements sur l’utilisation d’armes nucléaires ajoutent du poids aux questions sur la façon dont l’Occident devrait réagir et traiter avec la Russie.

Les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN ont toujours soutenu qu’ils ne s’impliqueront pas directement dans le conflit ni n’engageront de troupes. Mais le combat et la survie économique de l’Ukraine dépendent largement du soutien de l’Occident, et plus la guerre dure, plus l’engagement militaire et financier est profond. La décision de l’Occident de fournir de l’artillerie avancée à l’Ukraine a aidé les forces à reprendre le territoire revendiqué par la Russie ; les systèmes anti-aériens sur lesquels l’Ukraine s’appuie pour défendre son ciel sont également des dons occidentaux.

L’Ukraine, comme l’ont dit les dirigeants de l’OTAN, a le droit absolu de se défendre contre l’agression et la brutalité russes, mais il serait beaucoup plus difficile de le faire sans le soutien de l’Occident. Et il est peu probable que l’incident de mardi change beaucoup le calcul ; La Russie a lancé près de 100 missiles vers l’Ukraine, ciblant des infrastructures civiles et énergétiques déjà vulnérables, et cela ne fera probablement qu’intensifier les discussions sur le don de l’Occident encore plus de systèmes défensifs et d’autres équipements militaires avancés.

“La Russie fait face à revers après revers sur le champ de bataille, et la Russie met les civils ukrainiens et les infrastructures civiles dans son viseur”, a déclaré le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin dans un communiqué lors d’un discours d’ouverture lors d’une réunion du Groupe de contact pour la défense ukrainienne, qui aide à coordonner soutien à l’Ukraine entre partenaires. « Ces deux choses ne font qu’approfondir la résolution de ce groupe de contact. Et ils ne font qu’intensifier la détermination de l’Ukraine.

Mais tant que la guerre continue, le risque d’escalade aussi. La réponse prudente et délibérée de l’OTAN est un signe que l’alliance et ses membres sont très, très prudents pour éviter une confrontation plus directe avec la Russie. Comme l’a dit le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg : « L’OTAN est préparée pour des situations comme celle-ci. D’abord, pour les empêcher de se produire, mais si ce n’est pas le cas, alors pour “s’assurer qu’ils ne deviennent pas incontrôlables”.