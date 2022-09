La demande de 1,3 billion de dollars de l’Allemagne est basée sur des recherches erronées, selon les critiques

La chambre basse du parlement polonais a voté mercredi pour exiger 1,3 billion de dollars de réparations de l’Allemagne pour les dommages subis pendant l’occupation nazie. La demande est controversée, les chercheurs affirmant que certaines des atrocités évoquées par Varsovie ont en fait été commises par des Polonais.

Le projet de loi sur les réparations a été adopté par 418 voix contre 4, le parti au pouvoir en Pologne Droit et justice (PiS) et son opposition s’unissant derrière la demande.

Le PiS a appelé à une compensation de l’Allemagne depuis qu’il a pris le pouvoir en 2015, et alors qu’une estimation de 2019 évaluait le coût apparent de l’occupation nazie à 850 milliards de dollars, un rapport commandé par le parti et publié plus tôt ce mois-ci a augmenté le prix à 6,2 billions de dollars. zlotys (1,32 billion de dollars).

Au moment de la publication du rapport, le chef du PiS Jaroslaw Kaczynsk a déclaré que l’estimation était une “conservateur” celui que l’Allemagne pourrait payer, et que Berlin payerait servirait “véritable réconciliation polono-allemande”.

L’Allemagne a fait valoir que la Pologne avait renoncé à son droit à des réparations dans un accord de 1953 signé par son gouvernement communiste et l’Allemagne de l’Est, et dans un traité de 1990 entre l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest et l’URSS, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. La Pologne a répliqué que l’accord de 1953 avait été signé sous la contrainte de l’Union soviétique et qu’elle n’était pas impliquée dans les négociations de 1990.

En outre, le rapport sur les réparations énumère plusieurs sites où des Juifs ont été assassinés aux mains de citoyens polonais, a déclaré Jan Grabowski, professeur d’origine polonaise et chercheur sur l’Holocauste à l’Université d’Ottawa, au Times of Israel la semaine dernière. Blâmer ces pogroms et atrocités sur la seule Allemagne, a déclaré Grabowski au journal, est “assez épouvantable.”

“C’est un document purement politique sans valeur historique”, Grabowski a dit du rapport.