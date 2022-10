La Pologne accepte la proposition nucléaire américaine

Le Premier ministre Morawiecki a choisi Westinghouse pour construire la première centrale nucléaire de Pologne

Varsovie a accepté l’offre américaine de construction de la première centrale nucléaire polonaise, a annoncé vendredi le Premier ministre Mateusz Morawiecki. Westinghouse Electric Co. se verra attribuer le contrat de construction des réacteurs, dont le premier devrait être terminé d’ici 2033.

« Une alliance solide entre la Pologne et les États-Unis garantit le succès de nos initiatives conjointes », Morawiecki tweeté vendredi, ajoutant que la décision de “utiliser la technologie fiable et sûre” de Westinghouse a été prise après des entretiens avec le vice-président Kamala Harris et la secrétaire américaine à l’énergie Jennifer Granholm.

Morawiecki a également remercié l’ambassadeur américain en Pologne, Mark Brzezinski, qui a présenté la proposition de Westinghouse le mois dernier.

La société publique sud-coréenne Korea Hydro Nuclear Power avait également soumis une offre pour le projet en avril, et Varsovie avait également discuté du projet avec des entreprises françaises. Un haut responsable américain a déclaré aux journalistes que la décision était un “affaire énorme” parce que ce serait « définir… la sécurité interdépendante pour les décennies à venir », selon Reuters.

Choisir les États-Unis et Westinghouse envoyait un message à la Russie “à propos de la force et de l’imbrication d’une alliance américano-polonaise”, dit le fonctionnaire.

Plus tôt vendredi, le conseiller en politique étrangère du président Andrzej Duda, Jakub Kumoch, a affirmé que les États-Unis devraient stationner en permanence des troupes et des armes nucléaires sur le territoire polonais, rejetant le traité OTAN-Russie de 1997 qui faisait obstacle comme lettre morte.

La vision de Varsovie pour le projet énergétique verrait un total de six réacteurs construits d’ici 2040 et produisant finalement 6 à 9 gigawatts d’électricité. L’investisseur étranger fournirait la technologie et aiderait à gérer et à financer les usines, en échange d’une participation de 49 % dans l’entreprise.

Granholm et Westinghouse ont présenté le projet comme un moyen pour la Pologne de réduire les émissions de carbone et d’éliminer progressivement le charbon. Varsovie s’est coupée des importations de gaz naturel russe en avril, citant le conflit en Ukraine. Un gazoduc acheminant du gaz naturel depuis la Norvège a été inauguré en septembre, juste un jour avant que les gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l’Allemagne ne soient endommagés dans un acte de sabotage dont personne n’a officiellement revendiqué la responsabilité.