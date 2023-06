L’opérateur de transport en commun a renuméroté la route 666 desservant Hel en raison de plaintes catholiques

La station balnéaire de la mer Baltique de Hel, dans la province polonaise de Poméranie, ne sera plus desservie par la ligne de bus 666, a annoncé mercredi l’opérateur local de transport en commun. PKS Gdynia a cité les plaintes de l’Église catholique romaine comme l’une des raisons de cette décision.

L’itinéraire sera renuméroté à partir du 24 juin, a déclaré le dirigeant de la société de transport Marcin Szwaczyk au portail d’information Trojmiasto.

« Nous avons changé le nombre de 666 à 669, [to be] moins controversé et moins visible », dit Szwaczyk. « Pour nous, le plus important est que les bus circulent et que les lignes soient bien desservies. Le numéro de ligne est secondaire.

En 2006, le prédécesseur de l’entreprise avait attribué les numéros 650 à 664 aux lignes d’autobus qui fonctionnaient pendant l’année scolaire et les numéros 665 à 669 au service saisonnier. À un moment donné, les visiteurs anglophones ont remarqué le jeu de mots en empruntant la route 666 pour « Enfer » et la ligne est devenue une attraction touristique.

La route des mèmes est devenue si populaire auprès des visiteurs extérieurs que Hel, une communauté de quelque 10 000 habitants, est devenue parfois surpeuplée pendant la saison estivale des plages. Certains touristes n’ont fait le voyage jusqu’à la péninsule que pour prendre le bus.

En savoir plus Un sénateur américain condamne Target pour son partenariat avec un « sataniste »

Tandis que le « Bus satanique » s’est avéré bon pour les affaires, il a été perçu moins charitablement par certains dans le pays traditionnellement catholique. La numérologie chrétienne associe 666 au diable, basée sur une ligne du livre biblique de l’Apocalypse sur le « numéro de la bête. »

En 2018, le journal catholique Fronda a appelé le jeu de mots « Bêtise satanique » et a fait valoir qu’il se moquait frivolement de la « l’horreur de la mort de l’âme et de la séparation de l’amour de Dieu. » Le point de vente a déclaré qu’il demanderait au gouvernement polonais d’intervenir à moins que PKS Gdynia ne modifie le numéro de route.

« La ligne de bus 666 qui va à Hel, pour le dire brièvement et sans ambages, frappe l’ordre chrétien de l’État polonais et ses fondations, et donc – le bien-être de nous tous », note le journal.

Maintenant que l’entreprise a cédé à la pression, Szwaczyk a déclaré qu’elle était inondée de plaintes de l’autre camp. « Nous sommes choqués du nombre de partisans de l’ancienne numérotation qui nous ont contactés », a-t-il déclaré à Trojmiasto, ajoutant qu’il serait peut-être possible que la Route 666 revienne – peut-être pas cette année, mais peut-être la prochaine.