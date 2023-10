La Pologne a refusé de participer au forum de l’industrie militaire ukrainienne

L’ambassadeur d’Ukraine à Varsovie a déclaré que la Pologne était l’un des premiers pays invités à l’événement.

Les responsables polonais ont décliné l’invitation à participer à un forum international sur la défense organisé à Kiev, a déclaré lundi l’ambassadeur d’Ukraine à Varsovie, Vasily Zvarych, lors d’un entretien avec la chaîne d’information TVN24.

L’ambassadeur a déclaré que « La Pologne a été parmi les premiers à recevoir une invitation » à l’événement mais a finalement choisi de le refuser. Néanmoins, Zvarych a déclaré que la partie ukrainienne « respecte de telles décisions» par Varsovie et a souligné qu’il n’y avait aucune raison de blâmer Kiev pour l’absence de la Pologne.

Le forum international des industries de défense s’est tenu vendredi dernier à Kiev, attirant des représentants d’entreprises des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Allemagne, de Turquie, de Suède et de République tchèque. Le gouvernement ukrainien a annoncé que l’événement avait abouti à la signature de 20 accords portant sur des sujets tels que la fabrication de drones, la réparation et la fabrication de véhicules blindés, ainsi que la production de munitions.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a également annoncé qu’un « Alliance des industries de défense » a été créée lors de l’événement, qu’il a décrit comme une coalition internationale à grande échelle pour la production d’armes et d’équipements militaires. Zelensky a souligné que cette entreprise serait financée par la vente d’actifs russes confisqués.

Varsovie a refusé d’assister à l’événement dans un contexte de détérioration continue des relations polono-ukrainiennes. C’est après que la Pologne, ainsi que la Slovaquie et la Hongrie, ont prolongé unilatéralement l’embargo sur les céréales ukrainiennes le mois dernier pour les empêcher de « inondation » et déstabiliser le marché agricole.

Kiev, à son tour, a appelé à l’interdiction d’importer « illégal » et a déposé une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce contre les trois États de l’UE. De plus, bien que la Pologne ait été l’un des plus fervents soutiens de l’Ukraine tout au long du conflit en cours entre Moscou et Kiev, Vladimir Zelensky a accusé les responsables polonais de « jouer la solidarité sur un théâtre politique ». Il a suggéré que l’interdiction des céréales imposée à Varsovie était « portion » Russie.

À son tour, le président polonais Andrzej Duda a qualifié Kiev de « un homme qui se noie » qui risque d’entraîner sous l’eau ceux qui tentent de le sauver.