La Pologne a fini d’envoyer des armes à l’Ukraine, déclare le dirigeant polonais alors que le conflit commercial s’intensifie

VARSOVIE, Pologne (AP) — Le Premier ministre polonais a déclaré que son pays n’envoyait plus d’armes à l’Ukraine alors que le conflit commercial entre les États voisins s’intensifie et que son parti populiste fait face à des pressions de l’extrême droite lors des prochaines élections nationales.

Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a déclaré mercredi dans une interview télévisée que la Pologne « ne transfère plus d’armes à l’Ukraine parce que nous nous armons désormais des armes les plus modernes » dans le cadre d’un plan de modernisation militaire stimulé par les craintes d’une agression russe dans la région. Il n’a pas précisé ni expliqué en quoi les deux actions s’excluaient mutuellement.

Le porte-parole du gouvernement, Piotr Mueller, a précisé jeudi que le pays ne fournissait désormais que des fournitures de munitions et d’armements préalablement convenues, notant qu’« une série de déclarations et de gestes diplomatiques absolument inacceptables sont apparues du côté ukrainien ».

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré qu’il pensait que « la Pologne continuerait à soutenir l’Ukraine ».

« Quand j’ai lu les gros titres ce matin, j’étais bien sûr inquiet et j’avais des questions, mais j’ai ensuite vu le porte-parole du gouvernement polonais préciser qu’en fait, la fourniture par la Pologne d’équipements, notamment d’obusiers de fabrication polonaise, se poursuit. et que la Pologne continue de soutenir l’Ukraine », a déclaré Sullivan interrogé à ce sujet lors d’un point de presse.

La Pologne a fourni à l’Ukraine une large gamme d’armes, notamment des chars Leopard 2 et des avions de combat MiG de l’ère soviétique. Les Polonais restent largement favorables au soutien à l’Ukraine, estimant que leur pays serait vulnérable si la Russie l’emportait juste de l’autre côté de la frontière. Mais il y a aussi une lassitude croissante de la société face au grand nombre de réfugiés.

A la veille des élections nationales du 15 octobre, le parti d’extrême droite Confédération a déclaré que la Pologne ne recevait pas la gratitude qu’elle mérite pour avoir armé l’Ukraine et accepté ses réfugiés. Et l’émotion est vive depuis que la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont annoncé la semaine dernière une nouvelle interdiction sur les importations de céréales ukrainiennes, affirmant vouloir protéger leurs agriculteurs.

La querelle polono-ukrainienne survient alors que les forces ukrainiennes progressent lentement pour percer les lignes de bataille russes dans le cadre d’une contre-offensive qui n’a pas progressé aussi rapidement ni aussi bien qu’espéré initialement, et la décision de la Pologne pourrait avoir des retombées plus importantes à l’approche d’un nouvel hiver de combats. Les dirigeants de Kiev font pression pour une nouvelle série d’armes avancées, notamment des missiles à plus longue portée.

Le général de l’armée américaine Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré le week-end dernier qu’il existait un besoin continu d’armes et d’équipements supplémentaires en Ukraine et que les alliés et partenaires cherchaient des moyens d’y répondre.

Mais certains électeurs américains commencent à se lasser d’aider l’Ukraine, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend à Washington cette semaine alors que les dirigeants républicains du Congrès divergent sur la manière d’envoyer davantage d’aide militaire et humanitaire au pays.

L’un des principaux experts en matière de sécurité et de défense, Michal Baranowski, a déclaré que la Pologne avait donné l’essentiel de ce qu’elle pouvait donner au début de la guerre et que, comme il n’était pas prévu d’expédier prochainement des équipements majeurs, il ne voyait pas de menace pour les capacités de l’Ukraine à court terme. . Il considère néanmoins les commentaires de Morawiecki comme troublants pour l’Ukraine, qui cherche à maintenir le soutien occidental dans la guerre déclenchée par la Russie.

«Le message est très mauvais, non seulement pour la réputation de la Pologne, mais aussi parce que la Pologne est l’un des principaux partisans de l’aide militaire à l’Ukraine. Dire que la Pologne n’enverra pas davantage d’armes signifie que la Pologne ne peut plus jouer ce rôle », a déclaré Baranowski, directeur général du GMF East, basé à Varsovie, qui fait partie du groupe de réflexion German Marshall Fund.

Il a déclaré que la tentative de la Pologne de faire preuve de fermeté à l’égard de Kiev devait être comprise dans le contexte de la campagne électorale. En réponse à Morawiecki affirmant que la Pologne se concentrerait désormais sur la modernisation de ses propres forces, Baranowski a noté que la Pologne est capable à la fois de moderniser son armée et de continuer à aider l’Ukraine.

Donald Tusk, l’un des principaux dirigeants de l’opposition, a accusé Morawiecki et d’autres autorités au pouvoir de « scandale moral et géopolitique en poignardant politiquement l’Ukraine dans le dos lorsqu’ils décident de se battre sur le front ukrainien, simplement parce que cela sera rentable pour leur campagne ».

La Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont déclaré que la nouvelle interdiction sur les importations de céréales ukrainiennes avait été mise en place pour protéger leurs agriculteurs d’une surabondance de céréales ukrainiennes sur leurs marchés, qui fait baisser les prix et nuit à leurs moyens de subsistance. Kiev a répondu en déposant une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce contre les trois pays, ce qui a suscité des réactions encore plus fâchées de la part de la Pologne.

Les ministres de l’Agriculture polonais et ukrainien ont déclaré jeudi qu’ils s’efforçaient de résoudre la situation d’une manière qui tienne compte des intérêts des deux pays. Entre-temps, l’Ukraine retirait sa plainte contre la Slovaquie alors que les deux parties cherchaient une solution, ont indiqué les autorités slovaques.

Mardi, aux Nations Unies, Zelensky a suggéré que les pays opposés à l’Ukraine sur les céréales travaillaient en fait au nom de la Russie. La Pologne a convoqué en urgence l’ambassadeur d’Ukraine pour porter plainte mercredi.

Morawiecki a déclaré lors d’une interview sur la chaîne de télévision privée Polsat que le centre de l’OTAN et des États-Unis situé dans la ville polonaise de Rzeszow, utilisé pour le transport d’armes vers l’Ukraine, ne serait pas affecté. « Nous n’allons pas mettre en danger la sécurité de l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré : « L’Ukraine continue d’avoir besoin de notre plein soutien. Il est important que nous, en Europe, agissions de manière décisive et solidaire à cet égard. L’Allemagne soutiendra l’Ukraine sur les plans humanitaire, politique, économique et militaire aussi longtemps qu’elle aura besoin de nous.»

