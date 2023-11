La pollution sonore nuit bien plus que votre audition

Du chant d’un merle au grondement d’un train qui passe, les sons sont produits par des vibrations se déplaçant dans l’air, le sol ou l’eau sous forme d’ondes invisibles.

Lorsque ces ondes sonores pénètrent dans votre oreille, elles font vibrer de minuscules membranes, os et cellules ciliées à l’intérieur, ce qui déclenche des signaux électriques que votre cerveau interprète comme du son.

Mais lorsque ce son est extrêmement fort ou fréquent, il peut en réalité nuire au corps humain.

« Vous pouvez être exposé à tellement de bruit que cela détruit votre audition », explique Érica Walkerépidémiologiste à l’Université Brown.

Ces sons forts ou répétitifs ne font pas que endommager les membranes, les cellules ciliées ou les nerfs qui nous permettent d’entendre– ils peuvent également perturber notre sommeil et déclencher une cascade de problèmes dans tout le corps.

“Les perturbations de l’humeur amènent votre corps à activer une réaction de combat ou de fuite”, explique Walker. “C’est donc la même réponse qui est déclenchée lorsque vous êtes dans une ruelle sombre et que vous voyez un pit-bull féroce, et que votre corps vous dit : ‘Soit je dois m’enfuir, soit je dois me battre contre ça.'”

Les Centers for Disease Control and Prevention estiment que jusqu’à 22 millions d’Américains sont exposés chaque année à la pollution sonore au travail et des études montrent que certaines communautés sont également plus sensibles que d’autres. Heureusement, les scientifiques en apprennent constamment davantage sur l’impact du son sur la santé humaine.

Le pouvoir du bruit

Alors, à quel point est-ce trop fort ?

Aux États-Unis, le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) réglemente le niveau de bruit sur un lieu de travail un jour donné. En général, le NIOSH recommande que les travailleurs ne soient pas exposés à des bruits supérieurs à 85 dBA, soit à peu près le même niveau que celui des tondeuses à gazon, des aspirateurs et des outils électriques.pendant plus de huit heures. En d’autres termes, les sons de cette gamme peuvent vous obliger à crier pour être entendu par quelqu’un. à seulement trois pieds.

À mesure que le volume augmente, la durée pendant laquelle vous y êtes exposé devrait diminuer. Par exemple, pour les sons approchant les 100 dBA, comme sur un chantier de construction, le NIOSH stipule simplement 15 minutes d’exposition sans protection auditive.

C’est une chose de quitter un concert avec des bourdonnements d’oreilles ou d’être surpris par un bruit soudain et fort, mais comment cela affecte-t-il réellement votre santé ?

« Lorsque cette réponse au stress est stimulée, vous commencez à respirer plus vite. Votre fréquence cardiaque commence à augmenter. Votre corps libère toutes ces hormones », explique Walker, qui dirige également le Community Noise Lab de l’Université Brown.

Si cela se produit une ou deux fois, ce n’est peut-être pas si grave, dit Walker, mais avec le temps, une stimulation constante de la réponse au stress de votre corps ou une exposition chronique au bruit peut vous rendre plus sujet à des problèmes de santé graves.

« Une grande partie de la littérature porte sur le domaine cardiovasculaire », dit-elle. “Hypertension, infarctus du myocarde, mortalité d’origine cardiovasculaire.”

Selon une estimation, l’exposition chronique au bruit entraîne chaque année 48 000 nouveaux cas de maladies cardiaques en Europe et affecte la quantité et la qualité du sommeil de 6,5 millions de personnes. Le bruit peut augmenter votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque même pendant votre sommeil, ce qui peut également être associé à poids de naissance inférieur chez les nourrissons ou diabète de type 2.

Mais il peut aussi y avoir un aspect psychologique, surtout si les gens ont le sentiment de n’avoir aucun contrôle sur le bruit auquel ils sont exposés. Cela peut entraîner des problèmes de santé mentale, tels qu’une augmentation de l’anxiété et de la dépression, explique Walker.

L’importance du sommeil

Vous pensez peut-être que le besoin de sommeil du corps va de soi : évitez-le pendant une journée et voyez à quel point vous vous sentez moche. Mais l’importance du sommeil est probablement encore plus critique que vous ne le pensez.

“On pense que le sommeil contribue à l’apprentissage et à la consolidation de la mémoire, à la croissance cellulaire et tissulaire, ainsi qu’à la réparation”, explique Chandra Jacksonchercheur principal aux National Institutes of Health, dans un e-mail.

Le sommeil est également le moment où notre corps élimine les toxines du cerveau et renforce le système immunitaire, ajoute-t-elle. De même, lorsque le sommeil est perturbé, cela peut entraîner toute une série d’effets physiologiques, tels qu’un dysfonctionnement des vaisseaux sanguins et des modifications du métabolisme du glucose et de la régulation de l’appétit.

Il est intéressant de noter que la capacité du bruit à interférer avec notre sommeil est probablement ce qui assure la sécurité des humains. à travers notre histoire évolutive. Même si vous dormez, vos oreilles scrutent activement la nuit à la recherche de menaces potentielles.

“Le bruit nocturne peut fragmenter la structure du sommeil en provoquant des réveils, en créant des difficultés à s’endormir et en passant à un sommeil plus léger et moins réparateur”, explique Jackson.

De même, les perturbations chroniques du sommeil sont associées à divers problèmes de santé, notamment l’obésité, le diabète, l’hypertension, les maladies cardiovasculaires et une fonction cognitive plus faible, dit-elle.

Bien sûr, lorsqu’il s’agit de dormir, il n’est pas nécessaire que les bruits soient aussi forts pour causer des problèmes. Selon Jackson, des sons aussi faibles que 30 à 40 dB peuvent amener une personne à se retourner ou à se réveiller. Cependant, les sons de cette gamme, qui peuvent être aussi faibles qu’un doux murmure, ne sont associés qu’à de modestes effets sur la santé, dit-elle.

C’est réellement lorsque l’on constate des bruits nocturnes de l’ordre de 40 à 55 dB ou plus que des effets néfastes sur la santé sont observés.

L’élément humain

Ce qui est intéressant à propos de la pollution sonore, c’est qu’elle peut aussi être très subjective.

« J’ai vu beaucoup de choses différentes influencer ce qu’une personne considère son par rapport à ce qu’ils considèrent bruit», explique Walker, qui travaille avec les communautés pour évaluer et traiter les sources de bruit. « Cela dépend des expériences de vie, de la culture et d’un tas de choses différentes. Je pense que parce que nous sommes tous des individus uniques, nous traitons simplement les choses différemment.

« La paix d’une personne est le chaos d’une autre personne », déclare Walker.

Dans le même temps, les scientifiques commencent à rassembler des preuves selon lesquelles certaines communautés et populations sont soumises au bruit plus fréquemment que d’autres. Par exemple, un 2017 étude ont constaté que les niveaux de bruit diurnes et nocturnes avaient tendance à être plus élevés dans les pâtés de maisons avec des proportions plus élevées de résidents non blancs et de statut socio-économique inférieur.

Les scientifiques découvrent également que les zones bruyantes ne sont pas toujours là où on les attend.

«Je travaille beaucoup en milieu rural, et le bruit peut être tout aussi bruyant, sinon plus, que dans les zones urbaines, et pour des raisons très différentes», explique Walker.

Par exemple, nous sommes habitués à recevoir des biens et des services du jour au lendemain, mais les infrastructures et le trafic nécessaires à cette distribution impliquent de plus en plus de sacrifier la paix et la tranquillité.

« Beaucoup de ces zones rurales se dotent d’usines de distribution », explique Walker. “Et ceux-ci fonctionnent 24h/24 et 7j/7.”

Se protéger des nuisances sonores

Alors comment éviter de succomber à la pollution sonore ? La première solution est évidente.

Les bouchons d’oreilles peuvent réduire considérablement l’impact des bruits forts en bloquant les ondes sonores avant qu’elles ne pénètrent dans l’oreille interne. Les écouteurs antibruit produisent un effet similaire, mais en émettant des ondes sonores qui complètent et annulent les bruits autour de vous. Walker affirme que de tels dispositifs contribuent également à atténuer les effets psychologiques de la pollution sonore, car ils aident les gens à retrouver un sentiment de contrôle sur leur environnement.

Cependant, lorsque vous écoutez de la musique forte, ces mêmes écouteurs peuvent également émettre des ondes sonores à des niveaux suffisamment forts pour provoquer des blessures, prévient Walker.

“J’ai vu tellement d’enfants souffrir d’acouphènes”, déclare Walker, faisant référence à la condition induite par le son où les oreilles sonnent comme si elles étaient sonner, bourdonner ou rugir. « Les acouphènes sont quelque chose que l’on ressent après 20 ans à l’usine ou 15 ans dans l’armée. Et ces enfants de 10 ans ont des acouphènes.

L’Organisation mondiale de la santé estimations que 1,1 milliard de jeunes âgés de 12 à 35 ans risquent de souffrir de perte auditive en raison d’une exposition chronique au bruit, y compris celui des appareils audio personnels.

Pour empêcher les bruits de perturber votre sommeil, études suggérer jouer du bruit blanc toute la nuit peut aider à masquer d’autres sons. Les experts suggèrent également de modifier votre chambre pour vous protéger du bruit nocturne.

“Ajoutez des surfaces douces qui aident à bloquer ou à réduire le bruit, [such as] décorations murales, carrelages acoustiques, [or a] porte de chambre plus épaisse », explique Jackson.

Bien sûr, la meilleure façon de lutter contre la pollution sonore est d’en cibler la source, mais c’est aussi la plus difficile face aux bruits émis par les chemins de fer, les aéroports, les autoroutes ou les centres agricoles et industriels.

“Le bruit dans nos villes vient d’une planification urbaine très désastreuse”, explique Walker. “Nous avons créé beaucoup de cela, et nous devons l’accepter et réfléchir à la manière de changer cela à l’avenir.”