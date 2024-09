La pollution radio des nouveaux satellites Starlink de SpaceX constitue une menace pour l’astronomie, selon les scientifiques

Les nouveaux satellites Starlink de SpaceX produisent 32 fois plus de bruit radio que leurs prédécesseurs, ce qui suscite des inquiétudes parmi les astronomes quant à leur interférence avec les observations de radioastronomie.

La radioastronomie utilise des antennes ultrasensibles pour détecter les signaux radio faibles émis par les étoiles, trous noirs et d’autres objets dans l’univers. Les chercheurs travaillant au Low Frequency Array ( LOFAR ) aux Pays-Bas, l’un des observatoires radio les plus sensibles au monde, ont maintenant découvert que SpaceX La mégaconstellation croissante de satellites transmettant Internet aveugle leurs instruments. Au cours d’une série d’observations menées en juillet, les chercheurs ont découvert que Starlink Les satellites qui sillonnent le ciel au-dessus du réseau apparaissent jusqu’à 10 millions de fois plus brillants que certaines des cibles les plus précieuses de la recherche en radioastronomie.

Jessica Dempsey, directrice de l’Institut néerlandais de radioastronomie, qui gère LOFAR, a déclaré que la pollution radio par satellite interfère avec les mesures des satellites éloignés. exoplanètes et les trous noirs naissants. Cela pourrait également occulter le faible rayonnement provenant de l’époque de la réionisation, l’une des périodes les moins bien comprises de l’histoire de la Terre. l’univers a-t-elle ajouté.

Cette époque a commencé environ un milliard d’années après la Big Bang lorsque les étoiles sont devenues suffisamment brillantes pour transformer l’hydrogène atomique qui remplissait initialement l’espace en expansion en ions hydrogène. L’énergie émise par cette transformation de l’hydrogène peut être détectée aujourd’hui dans les ondes radio de basse fréquence. Le signal est si faible qu’il ne peut être détecté que par les radiotélescopes les plus sensibles et peut également être facilement perdu dans un bourdonnement radio indésirable.

« Détecter ce rayonnement primordial est l’un des grands défis de la radioastronomie », a déclaré Dempsey. « Malheureusement, ce sont ces cas qui pourraient être perdus à cause de l’afflux de ces satellites, s’ils restent à ce niveau. »

Les chercheurs ne savent pas pourquoi la nouvelle génération de satellites Starlink, les V2-mini, est si bruyante. L’équipe a déjà étudié émissions radio indésirables de la première génération de Starllink satellites et ont été surpris par le bruit excessif des nouveaux engins spatiaux.

« Avec la première génération de satellites, [the radiation] « Cela a été très sporadique. Ce n’était pas vraiment un problème », a déclaré Dempsey. « Nous avons été très surpris de constater que cette nouvelle génération est dans certains cas 1 000 fois supérieure aux limites qui protègent ces fréquences autour des antennes ».

Les antennes radio LOFAR sont entourées de zones de silence radio, qui limitent l’utilisation d’appareils émettant des ondes radio à basse fréquence entre 10 et 240 MHz. Le bruit provenant d’en haut n’est toutefois actuellement soumis à aucune réglementation. Avec le nombre croissant de satellites Starlink, ces interférences deviennent rapidement omniprésentes. La constellation Starlink se compose actuellement de plus de 6 300 satellites actifs mais SpaceX prévoit de lancer plus de 40 000 de ces engins spatiaux à terme. D’autres opérations, notamment celles d’Amazon Projet Kuiper et les constellations chinoises Qianfan et Guowang prévoient également de déployer des milliers de satellites dans les années à venir.

« Chaque fois que ces satellites sont lancés, ils restent là-haut pendant cinq ans », a déclaré Dempsey. « Ils [SpaceX] « Nous allons lancer 40 satellites par semaine. Il est donc essentiel que nous travaillions ensemble immédiatement pour nous assurer que nous sommes convaincus que ces satellites seront silencieux dès que possible. »

L’interférence affectera également la Observatoire du réseau d’un kilomètre carré (SKAO), le radiotélescope le plus grand et le plus sensible au monde, est actuellement en construction sur des sites en Australie et en Afrique du Sud. La partie australienne du SKAO, axée sur les ondes radio à basse fréquence, comme LOFAR, souffrirait particulièrement de la pollution radio de Starlink, ont déclaré les astronomes. SKA-Low, qui s’étend sur 49 500 kilomètres carrés de terres reculées de l’Australie occidentale, aura une sensibilité huit fois supérieure à celle de LOFAR. Cela signifie qu’il sera huit fois plus efficace pour étudier l’univers ancien, mais aussi huit fois plus vulnérable au bruit radio indésirable. Le projet de 2,2 milliards de dollars devrait être opérationnel à la fin de cette décennie.

SpaceX a commencé à lancer les satellites V2-mini de deuxième génération en février 2023, selon La page spatiale de Gunter Les nouveaux satellites sont deux fois plus grands que ceux de la génération précédente et sont dotés d’une électronique et d’antennes plus puissantes pour offrir une meilleure connectivité.

« L’humanité se rapproche clairement d’un point d’inflexion où nous devons agir pour préserver notre ciel comme une fenêtre d’exploration de l’univers depuis la Terre », a déclaré Federico Di Vruno, responsable du spectre chez SKAO, dans un communiqué. « Les sociétés de satellites ne sont pas intéressées par la production de ce rayonnement non intentionnel, donc le minimiser devrait également être une priorité dans leurs politiques spatiales durables. Starlink n’est pas le seul grand acteur, mais il a une chance d’établir la norme dans ce domaine. »