Les scientifiques de la NASA ont proposé de rechercher des civilisations extraterrestres avancées parmi les étoiles en recherchant un type spécifique de pollution associé à la combustion et, par conséquent, très probablement une forme de technologie.

Dans une nouvelle étude, l’équipe du Goddard Space Flight Center de la NASA suggère de rechercher la présence de dioxyde d’azote (NO2), produit ici sur Terre par la combustion de combustibles fossiles en plus des formes naturelles du gaz, parmi les Jusqu’à présent, 4 000 exoplanètes potentiellement habitables ont été identifiées par l’humanité.

«Dans la basse atmosphère (environ 10 à 15 kilomètres ou environ 6,2 à 9,3 miles), le NO2 provenant des activités humaines domine par rapport aux sources non humaines. Par conséquent, l’observation du NO2 sur une planète habitable pourrait potentiellement indiquer la présence d’une civilisation industrialisée ». dit Ravi Kopparapu du Goddard Space Flight Center de la NASA.

Ces exoplanètes lointaines, des mondes en orbite autour d’étoiles autres que notre soleil, sont les candidats les plus probables que l’humanité ait encore rencontrés et qui pourraient abriter des civilisations technologiques, mais étant donné les distances impliquées, il est extrêmement difficile d’envoyer simplement une sonde pour les enquêter.

Au lieu de cela, les chercheurs de SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) écoutent les signaux de communication distants et surveillent les messages optiques avec des télescopes géants ici sur Terre et dans l’espace dans notre système solaire. Ils recherchent également des artefacts extraterrestres et des technosignatures, comme les restes d’une sphère Dyson construite autour d’une étoile lointaine pour le pouvoir, par exemple.

Aussi sur rt.com Les amis de l’étoile de Tabby? Les astronomes découvrent 21 étoiles potentielles de « mégastructure ALIEN »

Désormais, les scientifiques de la NASA proposent de rechercher des signes de pollution, similaires à ceux trouvés dans l’atmosphère de notre propre planète, en tant que technosignature potentielle que nous avons peut-être jusqu’à présent négligée dans notre recherche d’une vie intelligente dans l’univers.

« NO2 … est un sous-produit général de tout processus de combustion, » les chercheurs affirment, ce qui signifie qu’au lieu de chasser la pollution centrée sur l’homme comme les chlorofluorocarbures (CFC), le résultat de notre propre développement technologique, les scientifiques pourraient rechercher quelque chose de plus universel pour des processus susceptibles au moins de faire démarrer une civilisation technologiquement avancée, comme les traces de combustion.

Les chercheurs de la NASA ont utilisé des modèles informatiques pour prédire si la pollution au NO2 serait un moyen pratique de détecter une vie technologiquement avancée au-delà de la nôtre, en utilisant nos télescopes actuels et de prochaine génération, car le NO2 absorbe fortement des longueurs d’onde très spécifiques de la lumière visible.

Ils ont découvert qu’avec 400 heures d’observations, une civilisation produisant la même quantité de NO2 que la nôtre pouvait être détectée sur une planète de la taille de la Terre à 30 années-lumière.

«Sur Terre, environ 76% des émissions de NO2 sont dues à l’activité industrielle», dit Giada Arney de la NASA Goddard, qui a ajouté que la méthode aurait besoin d’être affinée mais qu’elle pourrait renforcer d’autres efforts pour détecter la vie dans le cosmos.

Plutôt que de simplement scanner le ciel pour détecter la présence de NO2, ce sont des niveaux manifestement élevés que les chercheurs du SETI pourraient rechercher pour indiquer la présence de civilisations parmi les étoiles, avec l’espoir qu’elles sont toujours vivantes et respirent à ce moment-là. nous pouvons prendre contact.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!