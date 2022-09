La pollution par le carbone pourrait être près de 4 fois plus élevée que nous ne le pensons, selon une étude

Le coût infligé au monde par la pollution par le carbone pourrait être près de quatre fois plus élevé que les estimations récentes, selon une étude publiée jeudi, soulignant à quel point l’action climatique pourrait sauver cette génération et les générations futures. Le « coût social du carbone » est un moyen d’évaluer les conséquences économiques, sociales et sanitaires négatives des émissions de CO2, calculé comme la différence entre le coût de réduction de ces émissions et les dommages évités par les réductions.

Arriver à un prix de revient précis par tonne de CO2 est essentiel à la viabilité d’une taxe carbone, qui est largement considérée comme l’un des moyens les plus simples de financer les efforts de décarbonisation.

Aux États-Unis, le chiffre fait depuis des années partie des analyses coûts-avantages pour tout, des réglementations sur les centrales électriques aux normes d’efficacité pour les voitures et les appareils électroménagers.

L’auteur principal Kevin Rennert, du centre de recherche Resources for the Future basé à Washington, a déclaré que l’étude représentait une “révision complète” des calculs actuels du coût du carbone du gouvernement américain.

Il a dit que le coût avait été sous-estimé dans les méthodologies précédentes de diverses manières, mais pas plus que dans la surmortalité causée par la pollution par le carbone et sur les pertes de récoltes.

“Les dommages les plus importants du changement climatique sont dus à des taux de mortalité plus élevés dus à l’augmentation des températures et aux impacts sur le secteur agricole”, a déclaré Rennert à l’AFP.

L’année dernière, un groupe de travail d’experts sous l’administration Biden a proposé un chiffre de maintien du coût social du carbone de 51 dollars par tonne métrique.

Mais ils ont souligné que leurs estimations – qui incluent des mesures distinctes pour le méthane et l’oxyde nitreux – “sous-estiment probablement les dommages sociétaux”, ce qui laisse supposer que le chiffre final pourrait être considérablement plus élevé.

Écrivant dans la revue Nature, Rennert et ses collègues – des experts du climat et de l’économie – ont fait valoir que le chiffre de 51 $ était près de quatre fois inférieur au véritable coût social du carbone.

Ils ont créé un outil pour estimer le coût réel de la pollution par le carbone en utilisant les dernières recherches sur les projections socio-économiques, la modélisation climatique, les évaluations de l’impact climatique et l’actualisation économique – qui détermine dans quelle mesure la valeur des dommages climatiques futurs est réduite en raison de la croissance attendue.

Ils ont calculé que la société payait une facture de 185 $ pour chaque tonne métrique de CO2 émise.

L’Agence internationale de l’énergie indique que les émissions de carbone du seul secteur de l’électricité étaient d’environ 36,3 milliards de tonnes en 2021.

Rennert a déclaré qu’il espérait que la recherche informerait les décideurs lorsqu’il s’agirait de fixer des taxes sur le carbone à un niveau approprié.

“Le coût social du carbone vous indique le prix d’une taxe carbone économiquement efficace évaluée selon une trajectoire d’émission optimale”, a-t-il déclaré.

