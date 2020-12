Nous sommes en 2020 et nous pouvons tous être d’accord – la pollution par les plastiques est pire que jamais.

Dans le cadre de nouvelles recherches considérées comme très préoccupantes, des particules microplastiques ont été révélées pour la première fois dans les placentas des bébés à naître.

Les particules microplastiques ont été trouvées dans les placentas de quatre femmes en bonne santé qui avaient eu des grossesses et des naissances normales. Des microplastiques ont été détectés sur les côtés fœtal et maternel du placenta et dans la membrane à l’intérieur de laquelle le fœtus se développe.

Seulement environ 4% de chaque placenta a été analysé, ce qui laisse entrevoir la possibilité que le nombre total de microplastiques se concentrant soit beaucoup plus élevé. Toutes les particules analysées étaient des plastiques présentant des traces de pigments: elles étaient teintes en bleu, rouge, orange ou rose et pouvaient provenir à l’origine d’emballages, de peintures ou de produits cosmétiques et de soins personnels.

La recherche, appelée «Plasticenta: première preuve de microplastiques dans le placenta humain» était publié dans le journal Environnement International. Les chercheurs ont conclu que «en raison du rôle crucial du placenta dans le soutien du développement du fœtus et en agissant comme une interface avec l’environnement externe, la présence de particules de plastique potentiellement nocives est un sujet de grande préoccupation. D’autres études doivent être menées pour évaluer si la présence de microplastiques peut déclencher des réponses immunitaires ou entraîner la libération de contaminants toxiques, entraînant des dommages.

Ils ont également ajouté que « les microparticules peuvent modifier plusieurs voies de régulation cellulaire dans le placenta, telles que les mécanismes d’immunité pendant la grossesse, la signalisation des facteurs de croissance pendant et après l’implantation, les fonctions des récepteurs de chimiokine atypiques régissant la communication mère-fœtus, la signalisation entre l’embryon et l’utérus, et le trafic de cellules dendritiques utérines, de cellules tueuses naturelles, de cellules T et de macrophages pendant une grossesse normale. Tous ces effets peuvent conduire à des issues défavorables de la grossesse, notamment une prééclampsie et un retard de croissance fœtale. «

Il a ajouté que des études supplémentaires devaient être menées pour évaluer si la présence de microplastiques dans le placenta humain pouvait déclencher des réponses immunitaires ou entraîner la libération de contaminants toxiques, ce qui serait nocif pour la grossesse.

«C’est comme avoir un bébé cyborg: non plus uniquement composé de cellules humaines, mais un mélange d’entités biologiques et inorganiques», a déclaré Antonio Ragusa, directeur de l’obstétrique et de la gynécologie à l’hôpital San Giovanni Calibita Fatebenefratelli à Rome, et qui a dirigé le étude, rapports Le gardien.

Une étude antérieure en octobre avait révélé que les bébés nourris au biberon pouvaient ingérer plus d’un million de microplastiques chaque jour, une nouvelle étude a montré lundi, soulignant l’abondance de plastiques dans nos produits alimentaires.

Une étude de 2019 a également révélé qu’en moyenne, les humains pouvaient en moyenne ingérer l’équivalent d’une carte de crédit en plastique par semaine.

Comme le plastique n’est pas biodégradable, mais ne se décompose qu’en petits morceaux, il finit par se retrouver partout, encombrant les plages et étouffant la faune marine, ainsi que dans la chaîne alimentaire.