La pollution lumineuse peut être une menace pour les oiseaux migrateurs, selon une étude

Les oiseaux qui migrent la nuit et sont attirés par les lumières de la ville sont exposés à des produits chimiques toxiques, en particulier dans le golfe du Mexique, selon une étude portant sur 165 espèces d’oiseaux migrateurs nocturnes en Amérique du Nord.

De la désorientation et des risques de collisions mortelles à la destruction des écosystèmes, les voyages des oiseaux migrateurs sont semés d’embûches. L’impact néfaste de la pollution lumineuse sur les oiseaux nocturnes est connu depuis longtemps. Et à la liste des dangers qui les menacent s’ajoute désormais l’exposition à des produits chimiques toxiques. En effet, selon une étude publiée dans la revue Global Change Biology, les oiseaux attirés par la lumière artificielle la nuit sont attirés dans des zones où ils sont exposés à des concentrations plus élevées de produits chimiques toxiques en suspension dans l’air, surtout s’ils migrent le long du golfe du Mexique (la partie de l’océan Atlantique au sud-est de l’Amérique du Nord).

Pour parvenir à ces conclusions, des chercheurs du Cornell Lab of Ornithology (un organisme à but non lucratif situé dans l’État de New York) ont observé 165 espèces d’oiseaux chanteurs migrateurs nocturnes (rossignols, moineaux, fauvettes, etc.) tout au long de leur cycle de vie annuel. Ils ont ensuite comparé les niveaux de lumière artificielle nocturne avec la présence de 479 produits chimiques toxiques provenant de 15 743 installations de rejet à travers les États-Unis continentaux.

L’étude montre qu’une pollution lumineuse élevée coïncide avec des niveaux plus élevés de produits chimiques toxiques dans l’air. Comme les oiseaux sont attirés par la lumière, cela signifie qu’ils sont exposés à ces substances, sauf pendant la saison de reproduction, alors que les oiseaux chanteurs nichent généralement dans des habitats éloignés des zones d’intense activité humaine.

Des études antérieures ont montré que la pollution de l’air a amené certaines espèces d’oiseaux à arrêter de migrer, à changer d’altitude de migration ou à modifier leurs itinéraires. Une exposition à long terme à des produits chimiques toxiques peut interférer avec le fonctionnement des cellules et des organes, et la contamination peut être transmise aux jeunes par le transfert de produits chimiques d’une femelle nicheuse à ses œufs. C’est un argument de plus en faveur de la réduction de l’éclairage urbain nocturne, de plus en plus remis en cause ces derniers mois dans le cadre des actions d’économie d’énergie.

« Les efforts visant à réduire la pollution lumineuse au printemps et à l’automne réduiraient les risques de contamination chimique toxique lors des escales migratoires, ce qui améliorerait la survie et le succès de la reproduction. Cependant, cela n’aurait aucun effet sur l’exposition à long terme survenant le long de la côte américaine du golfe du Mexique, une région qui pourrait être une source importante de contamination chimique toxique pour les oiseaux nord-américains », prévient l’auteur principal Frank La Sorte du Cornell Lab of Ornithology. .

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici