La pollution lumineuse nous « prive » de voir le ciel étoilé : rapport

Une nouvelle recherche d’un programme de science citoyenne suggère que les étoiles disparaissent sous nos yeux à une “vitesse étonnante”.

L’analyse de Globe at Night (LINK) a déclaré que les yeux humains peuvent voir des milliers d’étoiles par une nuit claire et sombre mais – en raison de la pollution lumineuse – environ 30% des personnes dans le monde ne peuvent pas voir la galaxie de la Voie lactée et les constellations qui doit leur être visible.

Selon l’analyse du programme, qui est géré par l’organisation américaine de santé et de sécurité publique NSF et son centre d’astronomie, NOIRLab, la pollution lumineuse est si grave qu’environ 80% des Américains sont “privés” de la vue de la galaxie. et autres sites célestes.

Selon la recherche publiée dans la revue Science, le problème s’aggrave rapidement car la pollution lumineuse augmente plus rapidement que ne le révèlent les mesures satellitaires de la luminosité de la Terre la nuit.

“A ce rythme de changement, un enfant né dans un endroit où 250 étoiles étaient visibles ne pourrait en voir qu’une centaine à l’âge de 18 ans”, a déclaré Christopher Kyba, chercheur au Centre de recherche allemand pour les géosciences et auteur principal. de l’article, détaillant les résultats de l’étude.

Aucune mesure précise n’a été bien documentée sur la luminosité du ciel au fil du temps, ont déclaré les chercheurs, malgré le fait que la pollution lumineuse est un problème bien connu.

Les auteurs du récent rapport ont déclaré avoir examiné plus de 50 000 observations soumises à Globe at Night depuis 2011. Leur examen a indiqué que le ciel s’éclaircit probablement plus rapidement dans les pays en développement, où l’éclairage artificiel se développe à un rythme plus élevé.

Les recherches ont également révélé que la luminosité du ciel avait augmenté de 9,6 % par an au cours de la dernière décennie. C’est beaucoup plus que l’augmentation globale d’environ 2 % par an de la luminosité de la Terre mesurée par les satellites.

Les chercheurs disent que les satellites existants ne sont pas capables de mesurer ce qu’ils appellent la “lueur du ciel” telle que l’œil humain la voit. Et l’écart augmente avec l’utilisation de LED blanches dans l’éclairage extérieur à haut rendement.

“Étant donné que les yeux humains sont plus sensibles à ces longueurs d’onde plus courtes la nuit, les lumières LED ont un effet important sur notre perception de la luminosité du ciel”, a déclaré Kyba. “Cela pourrait être l’une des raisons de l’écart entre les mesures des satellites et les conditions du ciel signalées par les participants de Globe at Night.”

En plus de bloquer la vue et de présenter des défis à l’étude astronomique, les scientifiques avertissent que la pollution lumineuse a des impacts sur la santé humaine et la faune.

“Cela perturbe la transition cyclique de la lumière du soleil à la lumière des étoiles avec laquelle les systèmes biologiques ont évolué”, ont déclaré les chercheurs.

“De plus, la perte d’étoiles visibles est une perte poignante du patrimoine culturel humain. Jusqu’à relativement récemment, les humains à travers l’histoire avaient une vue impressionnante sur le ciel étoilé, et l’effet de ce spectacle nocturne est évident dans les cultures anciennes, à partir des mythes il a inspiré les structures qui ont été construites en alignement avec les corps célestes.”



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.