La pollution de l’air provoque-t-elle la démence ? Des scientifiques britanniques lancent une étude pour le découvrir | Démence

Des scientifiques britanniques sont sur le point de lancer un projet de recherche remarquable qui démontrera comment l’air que nous respirons peut affecter notre cerveau. Ce travail sera essentiel, disent-ils, pour comprendre un problème médical majeur : comment la pollution atmosphérique peut déclencher la démence.

Ces dernières années, les scientifiques ont découvert que la pollution de l’air est l’une des menaces les plus pernicieuses pour la santé humaine et ont montré qu’elle est impliquée dans l’apparition de cancers, de maladies cardiaques, de diabète, de faibles taux de natalité et de nombreux problèmes de santé.

Aujourd’hui, les scientifiques du Institut Francis Crick vont étudier son implication dans le phénomène de neurodégénérescence à travers un projet de recherche intitulé Rapid, financé par l’association caritative Race Against Dementia et qui sera lancé demain.

Rapid impliquera des scientifiques examinant les processus exacts par lesquels de minuscules particules polluantes peuvent conduire à la démence, des travaux qui pourraient donner un aperçu de la manière dont les particules atmosphériques déclenchent des maladies en général et également aider au développement de nouveaux médicaments pour contrer la progression de maladies telles que La maladie d’Alzheimer.

« La pollution de l’air n’est généralement pas associée à la démence. Cependant, les épidémiologistes ont découvert récemment que les particules présentes dans l’air sont en fait étroitement associées au risque de maladie neurodégénérative », a déclaré l’un des responsables du projet, le professeur Charles Swanton, directeur clinique adjoint du Crick. « Nous voulons découvrir exactement comment de minuscules particules présentes dans l’air peuvent avoir des impacts aussi profonds sur notre cerveau et utiliser ces connaissances pour développer de nouveaux médicaments pour traiter la démence. »

Un type clé de pollution atmosphérique consiste en suspensions de minuscules fragments de solides et de gouttelettes liquides. Ceux-ci sont produits à partir des gaz d’échappement des voitures et des camions, des usines, de la poussière, du pollen, des volcans, des incendies de forêt et d’autres sources et sont connus sous le nom de particules 2,5 ou simplement PM2,5.

Ces particules mesurent moins de 2,5 millionièmes de mètre de diamètre – environ 30 fois plus fines qu’un cheveu humain – et sont si petites qu’elles peuvent pénétrer profondément dans les recoins du corps humain. Dans le cas de la démence, les PM2,5 sont inhalées et pénétreraient dans le cerveau par le bulbe olfactif, une masse arrondie de tissu située au-dessus de la cavité nasale et jouant un rôle clé dans le traitement des informations olfactives.

« Dans le cerveau, les PM2,5 semblent être absorbées par les cellules immunitaires du système nerveux central et, dans leur sillage, nous pensons que la neurodégénérescence peut alors s’installer », a déclaré Swanton.

Cependant, la façon exacte dont ce processus se déroule et conduit à la démence n’est pas claire, et l’un des principaux objectifs du projet Rapid sera de révéler le processus précis qui amène les PM2,5 à provoquer dans le tissu cérébral la formation d’amas caractéristiques de la maladie d’Alzheimer. .

« Nous disposons de preuves solides reliant l’exposition aux particules PM2,5 à des maladies cérébrales telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, mais nous ne savons pas encore si celles-ci déclenchent directement la neurodégénérescence ou si elles sont à l’origine du processus qui se produit déjà chez les individus vulnérables », « , a déclaré Sonia Gandhi, responsable du laboratoire de biologie de la neurodégénérescence au Crick and University College de Londres.

Les chercheurs du Crick pensent que l’un des trois mécanismes différents est impliqué dans la manière dont la pollution de l’air déclenche la démence. Les particules PM2,5 peuvent directement accélérer le processus par lequel les protéines s’agglutinent dans le cerveau – et sont à l’origine de la maladie d’Alzheimer.

Alternativement, il se pourrait que l’arrivée de particules interfère avec la capacité du cerveau à éliminer les agglomérations. En d’autres termes, les PM2,5 interfèrent avec le système d’élimination des cellules de l’organisme et rendent plus difficile l’élimination d’autres protéines responsables de maladies telles que la maladie d’Alzheimer.

Troisièmement, il a été suggéré que les PM2,5 sont captées par les cellules immunitaires du cerveau, appelées microglies, et pourraient provoquer le déclenchement d’une inflammation par ces cellules, responsable de l’apparition de la démence.

La recherche visant à déterminer quel mécanisme est impliqué dans la causalité de la démence se concentrera sur des expériences in vitro sur des cellules souches humaines ainsi que sur des modèles animaux.

« Une fois que nous aurons compris ces mécanismes plus en détail, nous pourrons utiliser ces connaissances pour développer des traitements qui atténueront l’impact des polluants atmosphériques et peut-être un jour empêcheront l’effet de l’environnement sur les maladies cérébrales », a déclaré Gandhi.