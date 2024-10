La pollution de l’air liée à une augmentation des visites aux urgences des hôpitaux

Ce n’est plus une nouveauté que notre environnement – ​​en particulier l’air que nous respirons – soit soumis à d’énormes assauts de pollution. Des recherches récentes ont désormais établi un lien entre les niveaux accrus de pollution atmosphérique et l’augmentation du nombre de patients traités dans les services d’urgence des hôpitaux.

Plus intéressant encore, cette corrélation est perceptible même lorsque les niveaux de pollution restent dans les limites fixées par l’Organisation mondiale de la santé. Cela dresse un tableau inquiétant de l’impact de la pollution sur la santé publique.

Pollution de l’air et visites à l’hôpital

Les résultats de l’enquête, récemment présentés au Congrès européen de médecine d’urgence, jettent un nouvel éclairage sur l’inquiétude croissante que suscite la pollution de l’air.

L’étude révèle des liens significatifs entre la pollution de l’air et l’augmentation des cas de traumatismes, de difficultés respiratoires et d’affections cutanées.

L’impact de la pollution atmosphérique sur les soins de santé

La recherche a été menée par une équipe de scientifiques basée au Université de Florence et l’hôpital universitaire de Careggi, à Florence, en Italie, et était dirigé par le Dr Andrea Rossetto, résident en médecine d’urgence et doctorant à Université Queen Mary de Londres.

L’objectif de l’équipe était d’établir l’impact de la variation de la pollution atmosphérique sur la charge de travail globale dans les services d’urgence des hôpitaux.

« Nous savons que la pollution de l’air est nocive pour la santé, notamment en termes de maladies respiratoires et pulmonaires, et cela aura probablement un impact sur nos services de santé », a déclaré le Dr Rossetto.

« Cependant, il existe peu de preuves de l’impact des fluctuations de la pollution atmosphérique sur la charge de travail globale au service des urgences. »

Objet de l’étude

L’équipe, avec l’aide du Dr Alessio Gnerucci du Département de physique et d’astronomie, a collecté des données sur les patients admis au service des urgences de l’hôpital universitaire de Careggi entre 2019 et 2022.

Dans l’ensemble, les données représentaient 307 279 visites de patients. Ces informations ont ensuite été juxtaposées aux données détaillant les niveaux quotidiens de particules dans la pollution atmosphérique – en particulier les PM2,5 et PM10 – dans l’air à proximité du domicile des patients, 30 jours avant leur visite à l’hôpital.

Pollution de l’air et urgences sanitaires

Les résultats ont montré une augmentation de 10 à 15 % des visites quotidiennes des patients aux urgences après une augmentation des niveaux de PM2,5 et PM10.

Plus précisément, les cas de traumatismes, de complications respiratoires et d’affections cutanées ont augmenté après des périodes de pollution atmosphérique plus élevée.

Les traumatismes liés à la pollution ont tendance à toucher une population plus jeune, tandis que les patients plus âgés (plus de 65 ans) ont connu davantage de problèmes respiratoires liés à une mauvaise qualité de l’air.

L’équipe a découvert une forte corrélation entre les niveaux élevés de particules et les visites aux urgences. Les accidents de la route sont l’une des principales causes de traumatismes, et la circulation est un contributeur majeur à la pollution de l’air urbain.

Il est donc plausible qu’un trafic intense soit indirectement et directement responsable de l’augmentation des cas de traumatismes et de cas respiratoires.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires

Bien que les résultats offrent des corrélations perspicaces, les chercheurs reconnaissent que davantage d’études sont nécessaires pour confirmer si cette relation entre la pollution de l’air et les visites aux urgences existe dans d’autres hôpitaux, y compris les impacts sur les enfants qui sont généralement plus sensibles aux effets de la pollution.

L’équipe de recherche prévoit également d’explorer l’influence d’autres polluants et conditions météorologiques sur les visites aux services d’urgence, non seulement en termes de charge de travail globale, mais également de maladies particulières.

Le fardeau de la pollution atmosphérique dans les hôpitaux

« Cette étude s’ajoute aux preuves existantes selon lesquelles la pollution de l’air, même à des concentrations conformes aux directives de l’OMS, est nocive pour notre santé et nos services de santé », a déclaré le Dr Barbra Backus, médecin urgentiste aux Pays-Bas, qui n’a pas participé à la recherche.

« Comprendre ce lien pourrait permettre aux hôpitaux de se préparer à une augmentation du nombre de patients et de prendre des mesures pour réduire la surpopulation des services d’urgence. »

Pour protéger la santé publique et réduire la charge hospitalière, des mesures doivent être prises pour minimiser les niveaux d’émission et réduire l’exposition à la pollution atmosphérique.

Cet ensemble croissant de preuves souligne la nécessité urgente pour les décideurs politiques de mettre en œuvre des réglementations plus strictes sur la qualité de l’air et de promouvoir une planification urbaine durable.

En s’attaquant aux causes profondes de la pollution atmosphérique, telles que les émissions des véhicules et les rejets industriels, les communautés peuvent œuvrer à la création d’environnements plus sains.

Les efforts de collaboration entre les agences gouvernementales, les prestataires de soins de santé et les scientifiques de l’environnement sont cruciaux pour élaborer des stratégies globales visant à lutter contre les effets néfastes de la pollution atmosphérique sur la santé humaine.

