La pollution de l’air augmente le risque de maladie de Parkinson et aggrave les symptômes chez les patients atteints

De nouvelles recherches révèlent que l’exposition à la pollution de l’air, en particulier dans les zones métropolitaines, augmente considérablement le risque de développer la maladie de Parkinson et conduit à une progression plus grave de la maladie, soulignant le besoin urgent de mesures de contrôle de la pollution.

Étude: Pollution de l’air et maladie de Parkinson dans une étude basée sur la populationCrédit photo : Chinnapong / Shutterstock

Dans une étude récente publiée dans le Ouverture du réseau JAMA, un groupe de chercheurs a évalué l’association entre l’exposition à la pollution de l’air et le risque de développer la maladie de Parkinson (MP), ainsi que son impact sur les caractéristiques cliniques et les résultats chez les patients atteints de MP.

Arrière-plan

La maladie de Parkinson touche environ 2 % des personnes âgées de 70 ans et plus, et le nombre de cas devrait tripler au cours des 20 prochaines années. Des facteurs environnementaux, une prédisposition génétique et la pollution de l’air ont été associés au risque de maladie de Parkinson.

Des études suggèrent que les particules fines (PM 2.5 ) et les particules ultrafines peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique, provoquant une inflammation et un stress oxydatif, contribuant peut-être au développement de la MP.

Dioxyde d’azote (NO 2 ), un autre polluant lié au trafic, a également été impliqué dans le risque de MP. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour clarifier l’influence de la pollution atmosphérique sur le risque et la progression de la MP, en particulier dans les zones métropolitaines, et pour explorer les interventions potentielles visant à réduire ce risque.

À propos de l’étude

La présente étude cas-témoins a bénéficié d’une exemption d’examen et de consentement éclairé de la part du comité d’examen institutionnel de la Mayo Clinic, tous les participants ayant fourni une autorisation de recherche du Minnesota pour l’utilisation du dossier médical.

L’étude est conforme aux directives de déclaration du renforcement des rapports d’études observationnelles en épidémiologie (STROBE). Les patients atteints de la maladie de Parkinson ont été identifiés dans le comté d’Olmsted, dans le Minnesota, à l’aide Classification internationale des maladies, neuvième révision (CIM-9) et CIM-10 codes au sein du Rochester Epidemiology Project (REP) de 1991 à 2015.

Un spécialiste des troubles du mouvement a confirmé le diagnostic et enregistré l’apparition des symptômes moteurs.

L’étude a également examiné les symptômes cognitifs et les méthodes ont été décrites précédemment. Bien que les patients devaient vivre dans le comté d’Olmsted au moment du diagnostic, ils pouvaient résider à l’extérieur du comté pendant la période d’exposition, et les adresses antérieures ont été utilisées pour relier les expositions.

Les témoins ont été identifiés dans la région REP de 27 comtés et appariés aux patients dans un rapport de 20:1 en fonction du sexe et de l’âge. Les témoins ont été examinés pour déterminer les codes de MP afin de garantir l’absence de développement de MP.

Les patients ont été divisés en sous-types akinétiques rigides et à prédominance de tremblements en fonction des caractéristiques cliniques. L’étude a mis l’accent sur une analyse ciblée des populations du centre métropolitain afin de garantir des profils d’exposition comparables. 2.5 et NON 2 Les données d’exposition ont été collectées et liées aux adresses des patients 10 ans avant le diagnostic. Les données manquantes ont entraîné l’exclusion de l’analyse.

Le principal résultat de l’étude était le risque de MP, les résultats secondaires étant axés sur les sous-types de MP, la mortalité et le développement de dyskinésies.

Une étude cas-témoins a évalué l’association entre PM 2.5 avec l’incidence de la maladie de Parkinson, en utilisant des modèles de régression logistique ajustés en fonction des données démographiques et des désignations des zones de déplacement rural-urbain (RUCA).

Des analyses de sensibilité du noyau métropolitain ont été menées pour garantir des profils d’exposition comparables.

Pour l’étude de cohorte, la régression logistique et la régression des risques proportionnels de Cox ont été utilisées pour évaluer les sous-types de MP, la mortalité et le risque de dyskinésie, avec un suivi censuré lors de la dernière consultation médicale ou du décès.

Les résultats ont été rapportés à l’aide de rapports de cotes ou de rapports de risque avec intervalles de confiance, et une relation linéaire a été observée entre l’exposition aux PM2,5 et le risque de MP, avec une certaine diminution à des niveaux d’exposition plus élevés. Les courbes de Kaplan-Meier ont mis en évidence des différences dans les résultats en fonction des PM 2.5 tertiles d’exposition.

Résultats de l’étude

Sur les 450 cas incidents de MP identifiés dans le comté d’Olmsted, 9 patients (2,0 %) ont été exclus en raison d’informations d’adresse manquantes et 95 patients (21,1 %) ont été exclus pour absence de MP 2.5 données d’exposition. Cela a permis d’inclure 346 cas de MP (76,9 %) dans l’analyse, avec un âge médian de 72 ans.

La cohorte était majoritairement masculine (62,4 %) et comprenait divers groupes raciaux, dont des Blancs (95,4 %) et de petits pourcentages d’autres origines raciales.

De même, des témoins ont été sélectionnés et appariés aux cas de MP, avec 4183 témoins (69,6 %) inclus pour l’analyse après exclusion. Les témoins avaient un âge médian de 72 ans et une proportion légèrement inférieure (61,2 %) étaient des hommes.

La majorité des patients atteints de MP résidaient dans des centres métropolitains (79,5 %), contre environ un tiers des témoins (32,7 %), ce qui a conduit à une analyse de sensibilité axée sur les zones métropolitaines.

La médiane des PM 2.5 l’exposition avant la date index était plus élevée chez les patients atteints de MP (10,07 μg/m3) par rapport aux témoins (9,44 μg/m3).

Il y avait une association significative entre PM 2.5 exposition et risque accru de MP, les personnes du quintile d’exposition le plus élevé présentant un risque accru de 14 % par rapport au quintile le plus bas.

NON 2 L’exposition a également montré une association positive avec le risque de MP dans les deux quintiles supérieurs, avec un risque accru de 13 % dans le quintile le plus élevé par rapport au plus bas.

Une relation linéaire a été observée entre PM 2.5 exposition et risque de MP, avec une certaine diminution à des niveaux d’exposition plus élevés. Une analyse plus détaillée utilisant un modèle spline a révélé une augmentation de 4,9 % du risque de MP par 1 μg/m3 augmentation des PM 2.5 exposition jusqu’à 10,6 μg/m3, après quoi l’augmentation du risque était de 1,7 % par 1 μg/m3.

Une autre association a été trouvée entre PM 2.5 exposition et développement du sous-type rigide akinétique de la MP, avec un risque accru de 36 % par 1 μg/m3 augmentation de l’exposition.

En termes de résultats pour les patients, 259 des 346 patients atteints de MP étaient décédés au moment de la collecte des données, sans association significative entre l’exposition aux PM2,5 et la mortalité toutes causes confondues, probablement en raison d’un meilleur accès aux soins médicaux dans la zone d’étude.

Cependant, 54 patients (15,6 %) ont développé une dyskinésie au cours de leur maladie. Chaque 1 μg/m3 augmentation des PM 2.5 l’exposition était associée à un risque 42 % plus élevé de développer une dyskinésie.

Une analyse de sensibilité axée sur les populations du centre métropolitain a montré des estimations plus élevées du risque de MP associé aux PM 2.5 exposition.

Par exemple, le quintile le plus élevé de PM 2.5 L’exposition dans les zones métropolitaines était associée à un risque accru de 23 % de MP. De même, le risque de dyskinésie était élevé, avec un risque accru de 35 % par 1 μg/m3 augmentation des PM 2.5 exposition.

Conclusions

Pour résumer, dans cette étude, des concentrations plus élevées de PM 2.5 l’exposition était liée à un risque accru de développer la MP, en particulier le sous-type akinétique-rigide, le risque augmentant parallèlement aux PM 2.5 niveaux. Exposition au NO 2 était également associée au risque de MP.

De plus, les deux polluants étaient associés à une probabilité accrue de développer une dyskinésie après l’apparition de la MP.

Contrairement aux recherches antérieures, aucune association significative n’a été trouvée entre les PM 2.5 exposition et mortalité liée à la MP, probablement en raison de l’accès de la population étudiée à de meilleurs soins médicaux.

Ces résultats suggèrent que la réduction de la pollution de l’air, en particulier dans les zones métropolitaines, peut réduire le risque de MP et modifier la progression de la maladie, soulignant l’importance de recherches supplémentaires sur les sous-composants spécifiques de la pollution et leurs effets neurotoxiques.