SARAJEVO, Bosnie-Herzégovine (AP) – Avec l’arrivée d’un hiver froid et brumeux au milieu de la pandémie, l’Europe de l’Est est confrontée à un danger supplémentaire pour la santé respiratoire: la pollution de l’air.

Des pays comme la Bosnie et la Serbie dans les Balkans, et même la Pologne et la Croatie, pays de l’Union européenne, signalent traditionnellement des niveaux élevés de pollution dangereuse due au chauffage en hiver.

Les Nations Unies ont averti ces dernières années que les habitants de toutes les grandes villes des Balkans occidentaux sont confrontés à des niveaux alarmants de pollution atmosphérique qui réduisent leur espérance de vie. Cette année, le problème est couplé à la flambée des infections au COVID-19.

Des milliers de nouveaux cas ont été signalés quotidiennement dans la plupart des pays de la région. Les hôpitaux sont pratiquement pleins et de nombreux départements traitant d’autres maladies ou affections chroniques ont été convertis en services COVID-19, amenant les systèmes de santé dans les anciens pays dirigés par les communistes près du point de rupture.

Une forte pollution a été signalée jeudi dans toute la Pologne, grand producteur et consommateur de charbon pour l’énergie. La concentration de particules de poussière dangereuses était particulièrement mauvaise dans les régions méridionales, charbonnières et industrielles.

Le problème sévit depuis longtemps en Pologne et est blâmé pour un nombre élevé de décès chaque année. Mais cette année, les experts médicaux disent que c’est pire en raison de la pandémie.

Le spécialiste des maladies pulmonaires Tadeusz Zielonka a déclaré au portail d’informations Onet cette semaine que les Polonais sont confrontés à un hiver particulièrement dangereux dû à la triple menace du smog, de la grippe et du COVID-19.

«Le smog est comme un crochet qui ouvre la porte à l’infection», a déclaré Zielonka, qui travaille à l’Université de médecine de Varsovie. «Le smog ouvre non seulement la porte au coronavirus, mais est également un moyen de transport pour celui-ci.»

Jeudi, la capitale de la Bosnie, Sarajevo, a été enveloppée d’un épais smog alors que les autorités ont averti les groupes à haut risque de réduire leurs activités et ont dit aux écoles de garder les enfants à l’intérieur.

L’air sale est un problème chronique à Sarajevo, qui est nichée dans une vallée étroite entourée de montagnes, et a peu de mesures anti-pollution en place.

La Bosnie – et une grande partie des Balkans – dépend largement du charbon pour le chauffage. Les centrales électriques géantes de l’ère socialiste en Bosnie et en Serbie manquent de mesures modernes de protection de l’environnement, et les citoyens chauffent leurs maisons avec du charbon bon marché.

De plus, l’utilisation de vieux véhicules très polluants est répandue dans la région appauvrie qui a connu des guerres dévastatrices dans les années 1990. Une mauvaise planification architecturale à Sarajevo et à Belgrade a laissé les villes surpeuplées avec un flux d’air bloqué et peu d’espaces verts.

L’ambassade américaine à Sarajevo a qualifié tôt jeudi l’air de la ville de «dangereux», le changeant en «très malsain» plus tard dans la matinée. L’ambassade utilise son propre équipement de surveillance de la qualité de l’air pour mesurer les particules fines PM 2,5 et définir la qualité de l’air.

Les autorités de Sarajevo ont déclaré que les prévisions météorologiques sans vent dans les prochains jours augmenteraient probablement les substances malsaines dans l’air. L’institut de santé publique de la ville a appelé à des mesures telles que la réduction de la température de chauffage pour réduire la consommation de charbon, des véhicules de transport urbain plus respectueux de l’environnement et un nettoyage plus fréquent des rues.

À Belgrade, les habitants se sont réveillés dans un épais brouillard et un air immobile, en particulier dans les parties basses de la ville. Le site Web de la ville de Belgrade a décrit l’air comme «pollué», avertissant les citoyens de limiter les activités extérieures.

Les rédacteurs de l’AP Jovana Gec à Belgrade, en Serbie, et Vanessa Gera à Varsovie, en Pologne, ont contribué à ce rapport.

